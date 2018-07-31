Китайские x86-процессоры VIA догнали Intel Core i3 и замахнулись на Core i5

Обойти лицензионные запреты Intel на экспорт в Китай x86-совместимых архитектур смогла не только компания AMD. Тайваньская компания VIA Technologies, как мы сообщали, также разработала для Китая интересные x86-совместимые процессоры, которые готовы бросить вызов процессорам Intel начального и среднего уровней, а это то, что приносит производителям значительную часть выручки. Но если Intel в опасности, то этого не скажешь об обычных пользователях. Потребители только выиграют, если на рынок x86-совсстимых процессоров вернётся третий игрок.

Планы по развитию линеек процессоров Zhaoxin (www.xcnnews.com)

Проведённое представителями производителя компании Zhaoxin тестирование 8-ядерных процессоров семейства (VIA) KX-5000 в пакете Cinebench R11.5 показало, что китайский процессор набрал 4,01 балла. В тесте FrizChess — 7911 баллов, а в 7-zip — 12 122 балла. Двухъядерная модель Intel Core i3-6100 (архитектура Skylake) в аналогичных тестах показывает соответственно 4,35, 7588 и 11 236 баллов. В обычном случае сравнивать 8-ядерную модель с 2-ядерной было бы некорректно. Но когда речь идёт о попытке выйти (или вернуться) на рынок давно ушедшему из этой сферы разработчику, то за его успехами можно и нужно следить невзирая ни на что.

EXPreview

За время развития «китайской» x86-совместимой архитектуры VIA однопоточная производительность выросла с 10 % от производительности ядер Intel Core i3 до 51 % и стремится расти дальше. Процессоры семейства KX-5000 выпускаются китайским производителем компанией Shanghai Huali Microelectronics Corporation (HLMC) с использованием 28-нм техпроцесса. Следующее семейство процессоров VIA KX-6000 будет выпускаться с использованием 16-нм техпроцесса на линиях TSMC. Разработчик уверяет, что эти процессоры смогут бросить вызов процессорам Intel Core i5. Причём уже в 4-ядерной версии.



