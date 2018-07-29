Тесты Intel Core i9-9900K в 3DMark: на 25 % быстрее i7 8700K

Ожидается, что в конце августа или сентябре Intel выпустит свой новый массовый флагман Core i9-9900K, который будет основан на архитектуре Coffee Lake Refresh, получит 8 ядер и 16 потоков. Недавно в Сеть просочились, как утверждается, результаты тестов в популярном пакете 3DMark этого флагманского чипа 9-го поколения.

Итак, 8-ядерный процессор получил 10 718 очков в тесте Time Spy CPU. Эти показатели можно сравнить с другими присутствующими на рынке чипами. Например, AMD Ryzen 2700X получает в данном тесте в среднем 9147 очков, а Intel Core i7-8700K — 7918. Другими словами, рост количества ядер на четверть вылился в данном тесте и в 25-процентный прирост производительности.

Как и ожидалось, в описании чипа сообщается о 8 ядрах и 16 потоках. Интересно, однако, что указана относительно низкая базовая частота в 3,1 ГГц, что также противоречит более ранним утечкам, сообщавшим о нормальной частоте процессора в 3,6 ГГц. Вероятно, это инженерный образец, и если в итоговом чипе частота будет повыше, можно рассчитывать на дополнительный прирост производительности.

Тест был запущен на материнской плате Z370 от ASUS, другими словам, можно использовать текущие материнские платы Z370. Вероятно, для разгона и более тонкой настройки понадобится уже Z390 с улучшенной подачей питания. Для более наглядного сравнения производительности можно взглянуть на таблицу с результатами различных CPU в 3DMark:

Стоит иметь в виду, что тест Time Spy является игровым и плохо использует возможности многоядерных чипов вроде Threadripper. Тест CPU Time Spy плохо масштабируется на чипах с 10 и более потоками.



