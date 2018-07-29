Тесты Intel Core i9-9900K в 3DMark: на 25 % быстрее i7 8700K

Тесты Intel Core i9-9900K в 3DMark: на 25 % быстрее i7 8700K

Ожидается, что в конце августа или сентябре Intel выпустит свой новый массовый флагман Core i9-9900K, который будет основан на архитектуре Coffee Lake Refresh, получит 8 ядер и 16 потоков. Недавно в Сеть просочились, как утверждается, результаты тестов в популярном пакете 3DMark этого флагманского чипа 9-го поколения.

Итак, 8-ядерный процессор получил 10 718 очков в тесте Time Spy CPU. Эти показатели можно сравнить с другими присутствующими на рынке чипами. Например, AMD Ryzen 2700X получает в данном тесте в среднем 9147 очков, а Intel Core i7-8700K — 7918. Другими словами, рост количества ядер на четверть вылился в данном тесте и в 25-процентный прирост производительности.

Как и ожидалось, в описании чипа сообщается о 8 ядрах и 16 потоках. Интересно, однако, что указана относительно низкая базовая частота в 3,1 ГГц, что также противоречит более ранним утечкам, сообщавшим о нормальной частоте процессора в 3,6 ГГц. Вероятно, это инженерный образец, и если в итоговом чипе частота будет повыше, можно рассчитывать на дополнительный прирост производительности.

Тесты Intel Core i9-9900K в 3DMark: на 25 % быстрее i7 8700K

Тест был запущен на материнской плате Z370 от ASUS, другими словам, можно использовать текущие материнские платы Z370. Вероятно, для разгона и более тонкой настройки понадобится уже Z390 с улучшенной подачей питания. Для более наглядного сравнения производительности можно взглянуть на таблицу с результатами различных CPU в 3DMark:

Тесты Intel Core i9-9900K в 3DMark: на 25 % быстрее i7 8700K

Стоит иметь в виду, что тест Time Spy является игровым и плохо использует возможности многоядерных чипов вроде Threadripper. Тест CPU Time Spy плохо масштабируется на чипах с 10 и более потоками.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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