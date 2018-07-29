Планшет NEC VersaPro VU использует чип Intel Gemini Lake и ОС Windows 10

Планшет NEC VersaPro VU использует чип Intel Gemini Lake и ОС Windows 10

Компания NEC подготовила к выпуску планшетный компьютер VersaPro VU, который может применяться в том числе в бизнес-секторе.

Новинка оборудована дисплеем на матрице IPS размером 10,1 дюйма по диагонали. Использована панель формата WUXGA с разрешением 1920 ? 1200 точек. Поддерживается управление при помощи специального пера, чувствительного к силе нажатия.

Устройство полагается на аппаратную платформу Intel Gemini Lake. Задействован процессор Celeron N4100, содержащий четыре вычислительных ядра с номинальной тактовой частотой 1,1 ГГц (повышается до 2,4 ГГц в турбо-режиме). Обработкой графики занят встроенный контроллер Intel UHD Graphics 600.

В арсенале планшета — 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель eMMC вместимостью 64 или 128 Гбайт. Есть две камеры: фронтальная на основе 2-мегапиксельного сенсора и тыльная с 5-мегапиксельным датчиком.

Вместе с новинкой можно использовать подсоединяемую клавиатуру. В качестве программной платформы применяется операционная система Windows 10.

Планшет NEC VersaPro VU использует чип Intel Gemini Lake и ОС Windows 10

Среди прочего упомянуты контроллеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n/ac и Bluetooth 4.1, слот microSD, порты USB 3.0 Type-A и USB 3.0 Tуpe-C, дактилоскопический сканер, опциональные модуль LTE и приёмник GPS.

Планшет весит около 650 граммов, его габариты — 262 ? 179 ? 10,6 мм. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 13 часов.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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