Планшет Panasonic Toughbook L1 защищен от воды, пыли и ударов
Представлен новый планшетный компьютер Panasonic Toughbook L1, надежно защищенный от ударов, пыли и воды по стандартам IP68 и MIL STD 810G. Это нашло отражение в его стоимости, которая резко выросла, и толщине корпуса, минимальной которую назвать никак нельзя.
Panasonic Toughbook L1 можно уронить с 1,5-метровой высоты и держать под водой на 1-метровой глубине, а также из него можно «на горячую» вынимать аккумулятор для быстрой его замены, так что данный планшет создавался явно не для простых потребителей. Стоит Panasonic Toughbook L1 немало – 1500 долларов США, и две трети этой цены вы отдадите за указанные возможности, потому как внутренняя электроника здесь уже устарела.
Планшет работает на медленном процессоре Qualcomm 210 и располагает лишь 2 Гб RAM и 16 Гб ROM, а его экран держит разрешение HD при диагонали 7 дюймов, но нельзя не отметить, что он распознает касания в перчатках. На тыльной панели можно увидеть 8-мегапиксельную камеру. Panasonic Toughbook L1 поддерживает карты microSD, имеет при себе модули GPS, LTE и даже NFC, а его батарея емкостью 3200 мАч заряжается по microUSB 2.0 без поддержки ускоренной зарядки. Все это управляется ОС Android 8.1 Oreo и стоит 1500 долларов США.
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Hard
27.07.2018 17:47