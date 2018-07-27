Планшет Panasonic Toughbook L1 защищен от воды, пыли и ударов

Представлен новый планшетный компьютер Panasonic Toughbook L1, надежно защищенный от ударов, пыли и воды по стандартам IP68 и MIL STD 810G. Это нашло отражение в его стоимости, которая резко выросла, и толщине корпуса, минимальной которую назвать никак нельзя.

Panasonic Toughbook L1 можно уронить с 1,5-метровой высоты и держать под водой на 1-метровой глубине, а также из него можно «на горячую» вынимать аккумулятор для быстрой его замены, так что данный планшет создавался явно не для простых потребителей. Стоит Panasonic Toughbook L1 немало – 1500 долларов США, и две трети этой цены вы отдадите за указанные возможности, потому как внутренняя электроника здесь уже устарела.

Планшет работает на медленном процессоре Qualcomm 210 и располагает лишь 2 Гб RAM и 16 Гб ROM, а его экран держит разрешение HD при диагонали 7 дюймов, но нельзя не отметить, что он распознает касания в перчатках. На тыльной панели можно увидеть 8-мегапиксельную камеру. Panasonic Toughbook L1 поддерживает карты microSD, имеет при себе модули GPS, LTE и даже NFC, а его батарея емкостью 3200 мАч заряжается по microUSB 2.0 без поддержки ускоренной зарядки. Все это управляется ОС Android 8.1 Oreo и стоит 1500 долларов США.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
Производство видеокарт NVIDIA Turing обеспечит рекордные доходы TSMCПроизводство видеокарт NVIDIA Turing обеспечит рекордные доходы TSMC
Google выпустит новый Pixelbook уже этой осеньюGoogle выпустит новый Pixelbook уже этой осенью
Acer выпустила ПК на ещё не представленном процессоре AMD Ryzen 5 2500XAcer выпустила ПК на ещё не представленном процессоре AMD Ryzen 5 2500X
Пользователи возвращают в магазины MacBook Pro (2018) на Core i9Пользователи возвращают в магазины MacBook Pro (2018) на Core i9
Рост цен на оперативную память оконченРост цен на оперативную память окончен
Блок рекламы


Похожие новости
Планшет Samsung Galaxy Tab S4 получит «интеллигентный» сканер сетчатки глазаПланшет Samsung Galaxy Tab S4 получит «интеллигентный» сканер сетчатки глаза
Новая док-станция Kensington рассчитана на планшет Microsoft Surface ProНовая док-станция Kensington рассчитана на планшет Microsoft Surface Pro
Рассекречены возможности планшета Samsung Galaxy Tab S4Рассекречены возможности планшета Samsung Galaxy Tab S4
В продажу поступил ARM-планшет Lenovo Miix 630 с Windows 10В продажу поступил ARM-планшет Lenovo Miix 630 с Windows 10
Huawei MediaPad M5 станут первыми планшетами с поддержкой GPU TurboHuawei MediaPad M5 станут первыми планшетами с поддержкой GPU Turbo
Планшет Samsung Galaxy Tab S4 показался на фото-рендерахПланшет Samsung Galaxy Tab S4 показался на фото-рендерах
Microsoft представила планшет Surface Go стоимостью от $399Microsoft представила планшет Surface Go стоимостью от $399
Анонсированы планшеты Huawei MediaPad M5 Lite 10 и MediaPad T5 10Анонсированы планшеты Huawei MediaPad M5 Lite 10 и MediaPad T5 10
Lenovo выпустит планшет IdeaPad D330 с процессором Intel Pentium SilverLenovo выпустит планшет IdeaPad D330 с процессором Intel Pentium Silver
Обнародованы ожидаемые характеристики «доступного» планшета Microsoft SurfaceОбнародованы ожидаемые характеристики «доступного» планшета Microsoft Surface
Последние новости
Подгружаем последние новости