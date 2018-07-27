Доход AMD вырос на 53%, а чистая прибыль Intel увеличилась в 2 раза

Компании AMD и Intel обнародовали финансовые отчеты за II квартал 2018 года.

Доход AMD

Выручка AMD за минувший год увеличилась на 53%, а количество денежных средств компании составило $983 млн. За II квартал 2018 года доход AMD составил $1,76 млрд, что на 7% больше показателей I квартала ($1,65 млрд) и на 53% больше II квартала 2017 года ($1,15 млрд).

Операционная прибыль составила $153 млн, тогда как в I квартале – $120 млн, а за аналогичный период 2017 года убытки AMD составили $1 млн. В то время как чистая прибыль составила $116 млн, за I квартал 2018 года – $81 млн, а за II квартал 2017 года чистый убыток составил $42 млн.

Также из отчета стало известно, что в квартальном и годовом выражении средняя рыночная стоимость CPU упала, особенно десктопных чипов, а GPU – возрасла.

Доход Intel

II квартал 2018 года принес Intel рекордный доход в объеме $17 млрд, что на 15% выше показателя 2017 года ($14,8 млрд). Операционная прибыль увеличилась на 37% ($5,3 млрд), тогда как чистая – на 78% ($5 млрд).

Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) остались на прежнем уровне и составили $5,1 млрд.