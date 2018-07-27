В Samsung созданы «неубиваемые» OLED-дисплеи

Компания Samsung Display сообщила о разработке небьющихся дисплеев, выполненных на основе органических светодиодов (OLED).

Новые экраны обладают гибкостью. Среди возможных областей применения названы смартфоны и фаблеты, портативные игровые консоли, автомобильные мультимедийные центры, планшеты для сферы обучения и пр.

Конструкция панелей предполагает наличие подложки повышенной прочности и особого пластикового покрытия. Это покрытие обеспечивает надёжную защиту, что наглядно продемонстрировано в видеоролике ниже.

Разработка уже получила сертификацию в Underwriters Laboratories (UL) — компании по стандартизации и сертификации в области техники безопасности США . В ходе испытаний дисплеи сохраняли работоспособность после многократных падений с высоты 1,2 метра и даже 1,8 метра. Кроме того, продемонстрирована возможность эксплуатации при температурах от минус 32 до плюс 71 градуса Цельсия.

Не исключено, что именно новые «неубиваемые» OLED-дисплеи будут применяться в гибких смартфонах Samsung, анонс которых ожидается в следующем году.



