Acer выпустила ПК на ещё не представленном процессоре AMD Ryzen 5 2500X

На данный момент AMD предлагает лишь четыре 12-нм процессора Ryzen 2000 (Pinnacle Ridge) на архитектуре Zen+. Это восьмиядерные модели Ryzen 7 2700 и 2700X и шестиядерные Ryzen 5 2600 и 2600X. А вот четырёхъядерных моделей в новом семействе пока что нет. Но в этом месяце мы уже не раз писали о готовящихся младших процессорах AMD Ryzen второго поколения, и очередная утечка указывает на то, что их анонс состоится уже совсем скоро.

Наши коллеги из VideoCardz обнаружили в словацком фирменном интернет-магазине Acer готовую настольную систему Nitro N50-100, которая построена на ещё не представленном процессоре AMD Ryzen 5 2500X. Данный процессор обладает четырьмя ядрами и восемью потоками с базовой частотой 3,6 ГГц. Предположительно Turbo-частота составит 4,0 ГГц.

Отметим также, что компанию данному процессору в системе Acer составляет 8 Гбайт оперативной памяти DDR4-2666, видеокарта Radeon RX 580 в версии с 4 Гбайт памяти GDDR5, твердотельный накопитель на 256 Гбайт и жёсткий диск на 1 Тбайт. Стоимость Nitro N50-100 составляет 943,5 евро, включая налоги.

К сожалению, новых подробностей о процессоре Ryzen 5 2500X данная утечка не даёт, а лишь указывает на его скорый выход. Помимо этой новинки AMD также готовит процессор Ryzen 3 2300X, который предложит также четыре ядра, но уже без поддержки многопоточности. Его частоты составят 3,5–4,0 ГГц. Вероятнее всего данные процессоры выйдут вместе с материнскими платами на чипсете AMD B450 в самом конце текущего месяца.



