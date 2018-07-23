Qualcomm работает над новым процессором Snapdragon 730

Компания Qualcomm сообщила о ведущейся разработке нового процессора Snapdragon 730. Разумеется, создается он в первую очередь для смартфонов, и искать его следует в гаджетах среднего ценового диапазона.

Snapdragon 730

CPU Snapdragon 730 будет выделяться в первую очередь поддержкой фотокамер с разрешением до 32 мегапикселей, и производиться он будет по современной 8-нанометровой технологии Low Power Plus или LPP. Для сравнения, новейший Snapdragon 710 выпускается по 10-нанометровым нормам, так что прогресс налицо. Новый техпроцесс означает 10-процентный прирост производительности и 15-процентное снижение уровня потребления энергии.

Кроме того, в CPU встроят новый процессор обработки изображений Spectra 350, что и позволит ему работать с 32-мегапиксельными камерами. Ну и самое главное – это наличие в составе Snapdragon 730 полноценного нейронного процессора, благодаря которому искусственный интеллект станет частью смартфонов среднего класса, а не только флагманских моделей. Отметим также, что Qualcomm трудится над еще одним CPU, Snapdragon 720, однако вся информация о нем засекречена. По слухам, он ориентирован на совсем бюджетные смартфоны. Оба процессора могут выйти уже до конца текущего года.

Максим Мишенев, MobileDevice


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