Производство видеокарт NVIDIA Turing обеспечит рекордные доходы TSMC

Производство видеокарт NVIDIA Turing обеспечит рекордные доходы TSMC

Ещё в июне на выставке Computex руководитель NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) разочаровал игроков и энтузиастов заявлением, что новое поколение GeForce появится нескоро и теперь, мол, самое время покупать видеокарты по устоявшимся после окончания криптовалютной лихорадки ценам.

Но, согласно ряду последних сообщений, есть все основания сомневаться в обоснованности этих рекомендаций. Скорее всего, господин Хуанг желал этим советом лишь простимулировать освобождение запасов накануне обновления игровых предложений NVIDIA.

Контрактный производитель TSMC уведомил о росте своих доходов в третьем квартале благодаря крупным заказам от производителей смартфонов и ожидает рекордных показателей в последней четверти года, которые обеспечит новое поколение видеокарт NVIDIA под кодовым именем Turing, о чём сообщает ресурс Digitimes. Совсем недавно прозвучала информация, что NVIDIA уже создала крупные запасы GeForce GTX 1100 во избежание дефицита при старте продаж.

TSMC отчиталась о падении своих доходов в июне на 13 % по отношению к маю, а по результатам второго квартала — на 6 % до 233,28 млрд тайваньских долларов ($7,63 млрд) в сравнении с первой четвертью. Рыночные наблюдатели пояснили это сокращением заказов со стороны NVIDIA и разработчика специализированных криптовалютных ускорителей Bitmain.

Июнь действительно продемонстрировал резкое двукратное падение продаж видеокарт NVIDIA по причине спада на криптовалютном рынке, а также избытка предложений снятых с ферм видеокарт на вторичном рынке. Не помогло даже серьёзное снижение цен на видеоускорители NVIDIA и AMD в среднем на 18 %. Прогнозируется дальнейшее удешевление предложений до конца августа, когда дебютирует новое поколение GeForce GTX 1100 и оживит рынок игровых компьютеров. А в сентябре партнёры выпустят решения с модифицированными системами охлаждения и заводским разгоном.

Ожидается, что и AMD этим летом сделает анонс обновлённых 12-нм ускорителей, приобрести которые можно будет в четвёртом квартале. За выпуск кристаллов для этих GPU, однако, отвечает другой производственный партнёр компании — GlobalFoundries.

В целом, второе полугодие обещает быть более интересным и захватывающим для ПК-игроков, чем первое. Не только с точки зрения видеокарт, но и процессоров, ведь Intel собирается представить новые массовые флагманы — 8-ядерные Coffee Lake, а AMD готовит второе поколение монструозных 32-ядерных Threadripper для энтузиастов.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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