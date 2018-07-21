Пользователи возвращают в магазины MacBook Pro (2018) на Core i9

На сайте Reddit начали появляться жалобы владельцев обновленных MacBook Pro, которые столкнулись с проблемой перегрева ноутбуков. Некоторые пользователи поспешили отменить оформленный предзаказ, другие же возвращают злополучный гаджет обратно в магазин.

«Сегодня я вернул свой MBP 2018 на Core i9. Он ни разу не достиг заявленной турбо-скорости – даже на долю секунды. Он даже не может держать базовую частоту,» – написал на сайте один из владельцев MacBook Pro 2018. И подобных жалоб уже скопилось достаточное количество.