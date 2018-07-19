Samsung готовит смарт-колонку с ассистентом Bixby

Компания Samsung собирается выпустить новую умную колонку, собранную вокруг своего фирменного голосового помощника Bixby. Акустику, по слухам, покажут в день анонса флагманского смартфона Note 9, который пройдет 9 августа этого года в Нью-Йорке.

Samsung

На мероприятии миру покажут второе поколение ассистента Bixby, поскольку его текущая версия, мягко говоря, ужасна – она с трудом понимает английский язык, а о существовании русского и вовсе не знает. Конечно, далеко не факт, что Bixby 2.0 обзаведется поддержкой великого и могучего, однако очень хочется верить в это. Грядущая смарт-колонка будет отнесена к разряду премиальных устройств, следовательно, о привлекательной цене можно будет и не мечтать.

Ее обучат реагировать на голосовые команды, общаться с пользователем, и она будет состоять из твиттеров, сабвуфера и нескольких среднечастотных динамиков. Количество встроенных в нее микрофонов не сообщается. По предварительным данным, колонка от Samsung будет продаваться за 300 долларов США, что как-то многовато на фоне Яндекс.Станции за 10 000 рублей с собственным помощником Алисой, которая очень хорошо знает русский язык. Что до смартфона Samsung Note 9, то его цена и вовсе будет стартовать с 1160 долларов США.

Максим Мишенев, MobileDevice


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