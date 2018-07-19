Samsung готовит смарт-колонку с ассистентом Bixby
Компания Samsung собирается выпустить новую умную колонку, собранную вокруг своего фирменного голосового помощника Bixby. Акустику, по слухам, покажут в день анонса флагманского смартфона Note 9, который пройдет 9 августа этого года в Нью-Йорке.
На мероприятии миру покажут второе поколение ассистента Bixby, поскольку его текущая версия, мягко говоря, ужасна – она с трудом понимает английский язык, а о существовании русского и вовсе не знает. Конечно, далеко не факт, что Bixby 2.0 обзаведется поддержкой великого и могучего, однако очень хочется верить в это. Грядущая смарт-колонка будет отнесена к разряду премиальных устройств, следовательно, о привлекательной цене можно будет и не мечтать.
Ее обучат реагировать на голосовые команды, общаться с пользователем, и она будет состоять из твиттеров, сабвуфера и нескольких среднечастотных динамиков. Количество встроенных в нее микрофонов не сообщается. По предварительным данным, колонка от Samsung будет продаваться за 300 долларов США, что как-то многовато на фоне Яндекс.Станции за 10 000 рублей с собственным помощником Алисой, которая очень хорошо знает русский язык. Что до смартфона Samsung Note 9, то его цена и вовсе будет стартовать с 1160 долларов США.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Hard
19.07.2018 18:00
19.07.2018 18:01