Новый MacBook Pro оказался хуже прошлогоднего из-за перегрева

Компания Apple на прошлой неделе представила обновлённые ноутбуки MacBook Pro. Они получили ряд улучшений, наиболее значимым из которых стали новые более производительные процессоры Intel поколения Coffee Lake. Например, самая старшая модификация 15-дюймовой модели предлагает шестиядерный процессор Core i9-8950HK с частотами 2,9—4,8 ГГц.

Но как это нередко бывает, вскоре после выпуска новых устройств наружу начинают выходить различные недоработки и «косяки». Мы уже писали о том, что новые MacBook Pro абсолютно непригодны для ремонта. Теперь же популярный видеоблогер Дэйв Ли (Dave Lee) выяснил, что система охлаждения 15-дюймового MacBook Pro не в состоянии справиться с охлаждением процессора Core i9-8950HK.

При использовании ноутбука для рендера видео в программе Adobe Premiere Pro большую часть времени процессор работает с частотой даже ниже базовых 2,9 ГГц. В среднем частота во время тестирования составила всего 2,2 ГГц. Это прямо указывает на то, что процессор перегревается и в нём включается защитный механизм, сбрасывающий его частоты. В народе этот процесс называется троттлинг.

Чтобы убедиться в том, что ноутбук действительно страдает от перегрева, обозреватель решил поместить устройство в холодильник. В результате на рендер в Premiere Pro потребовалось значительно меньше времени.

В итоге новый MacBook на топовом Core i9 оказался медленнее прошлогодней модели MacBook на четырёхъядерном Core i7-7920HQ. При комнатной температуре, конечно же. Также новинка демонстрирует колоссальное отставание от Windows-ноутбука Gigabyte Aero 15X на базе менее мощного шестиядерного Core i7-8750H, который при базовой частоте в 2,2 ГГц работал со средней частотой 3,1 ГГц.

В общем, получить реальную прибавку к производительности за счёт более мощного Core i9-8950HK в случае с MacBook Pro может быть затруднительно. Возможно, в будущем Apple как-то исправит данную ситуацию. Но пока что выбор конфигурации на данном процессоре, которая обойдётся в дополнительных 300 долларов США , может быть совсем неоправданным.



