Материнские платы на Intel Z370 будут поддерживать 8-ядерные процессоры Intel Coffee Lake

Материнские платы на Intel Z370 будут поддерживать 8-ядерные процессоры Intel Coffee Lake

Большинство крупных производителей материнских плат начали выпускать новые версии BIOS для своих изделий на наборе микросхем системной логики Intel Z370. Интересно это в первую очередь потому, что новые версии BIOS добавляют платам поддержку будущих процессоров Intel.

Но о каких именно процессорах идёт речь? Компания MSI указывает поддержку «процессоров нового поколения», тогда как ASRock и ASUS упоминают «новые процессоры восьмого поколения». К восьмому поколению настольных процессоров Core относятся представители семейства Coffee Lake-S. А как мы знаем, на смену им придут несильно отличающиеся Coffee Lake Refresh, но, скорее всего, Intel выделит их в отдельное поколение. Так что, похоже, все производители указывают на поддержку одних и тех же процессоров, просто используя разные формулировки.

Материнские платы на Intel Z370 будут поддерживать 8-ядерные процессоры Intel Coffee Lake

Но всё же не так важно, как именно будут называться новые процессоры Intel. Куда важнее, что среди них будут и восьмиядерные модели. И как раз самая хорошая новость заключается в том, что нынешние материнские платы на Intel Z370 смогут работать с будущими массовыми восьмиядерными процессорами. Это подтверждают и наши отраслевые источники.

Материнские платы на Intel Z370 будут поддерживать 8-ядерные процессоры Intel Coffee Lake

Материнские платы на Intel Z370 будут поддерживать 8-ядерные процессоры Intel Coffee Lake

Согласно слухам и утечкам, новые восьмиядерные процессоры Intel будут выпущены ближе к концу текущего года, а точнее в четвёртом квартале. Вероятнее всего это случится уже в октябре. Вместе с ними дебютирует новый чипсет Intel Z390 и новые материнские платы на его основе. Он будет производиться по более «тонкому» 14-нм техпроцессу и предложит ряд улучшений, вроде интегрированного контроллера Wi-Fi и Bluetooth. Но кардинальных отличий ждать не стоит.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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