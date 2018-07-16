Как армия китайских клонов AMD может навредить Intel?

Китайский производитель чипов Hygon недавно представил свой новый продукт —высокопроизводительный x86-процессор Dhyana, предназначенный для китайских центров обработки данных. Этот шаг был удивителен по двум причинам: во-первых, местные производители чипов в Китае в прошлом выпускали относительно слабые собственные процессоры с архитектурами MIPS и x86. Во-вторых, на рынке процессоров x86 высокого уровня традиционно доминирует Intel и с заметным отставанием — AMD.

Однако Hygon Dhyana не является каким-то китайским технологическим прорывом — он основан на той же архитектуре, что и серверные процессоры AMD EPYC. По сути, Hygon с благословения AMD выпустила почти полный клон EPYC через сложную сеть партнёрских и лицензионных соглашений. Почему AMD сделала это и как это может повредить бизнесу Intel на рынке центров обработки данных (ЦОД)?

В настоящее время китайское правительство прикладывает усилия, чтобы снизить свою зависимость от американских технологий в целях повышения национальной безопасности, субсидируя рост своих отечественных технологических компаний. Китай по-прежнему покупает много процессоров Intel , ведь Xeon считаются лучшими решениями для ЦОД. Однако есть проблема: в 2015 году регулирующие органы США запретили Intel продавать свои наиболее передовые чипы для использования в суперкомпьютерных центрах Китая.

Вот почему Китай обратилась к другому известному американскому разработчику процессоров. В ответ AMD создала два совместных предприятия с китайской холдинговой компанией THATIC: первая — Chengdu Haiguang Microelectronics Technology (CHMT), а вторая — с Haiguang IC Design, также известная под именем Hygon.

AMD владеет контрольным пакетом акций CHMT — это призвано гарантировать, что передача интеллектуальной собственности в THATIC не произойдёт. В свою очередь, THATIC владеет контрольным пакетом акций в Hygon, которая лицензирует разработки AMD у CHMT. Hygon занимается разработкой дизайна кристаллов, а CHMT — производством конечных процессоров на подходящих производственных мощностях, а затем отправляет их обратно в Hygon для упаковки, маркетинга и продажи.

Такое устройство процесса, похоже, устраивает американские и китайские регулирующие органы — интеллектуальная собственность AMD не передаётся китайской компании, но при этом китайский производитель получать возможность выпускать передовые центральные процессоры для ЦОД. AMD получает меньше прибыли в результате такой цепочки совместных предприятий, чем в результате прямых продаж, но все же закрепляется на огромном рынке центров обработки данных в Китае. Но, что более важно, этот шаг может нанести серьёзный урон Intel .

AMD EPYC появились на рынке лишь год назад, но уже успели принести головную боль Intel . Тестирование показывает, что эти новые многоядерные чипы вполне могут заткнуть за пояс сопоставимые процессоры Intel в целом ряде высокопроизводительных вычислений и приложениях, работающих с большими данными, требующих независимой работы ядер процессора.

Многие крупные компании, включая Microsoft и Baidu, начали устанавливать более дешёвые чипы AMD в свои центры обработки данных. На встрече с аналитиком Nomura Instinet Ромитом Шахом (Romit Shah) в июне исполнительный директор Intel Брайан Кржанич (Brian Krzanich) признал, что AMD набирает силу, и Intel пытается помешать ей заполучить долю в размере 15–20 % рынка ЦОД.

Это признание было ошеломляющим, так как Intel с её чипами Xeon в последние годы контролировала более 99 % рынка процессоров для центров обработки данных. В прошлом году серверное подразделение Intel увеличило свои доходы на 11 % до $19,1 млрд., что составило 30 % совокупных доходов корпорации.

Другими словами, чипы AMD EPYC уже портят кровь Intel , но участие AMD в создании китайских клонов может существенно сократить продажи серверных CPU Xeon на материковом Китае, на долю которого в прошлом году приходилось 24 % продаж Intel . Кстати, в прошлом году продажи Intel в регионе выросли только на 6 % против 20 % в 2016 году.

AMD может играть с огнём, поскольку китайские компании не раз, как сообщалось, крали американскую интеллектуальную собственность в рамках подобных совместных предприятий. Но, видимо, в компании считают, что игра стоит свеч и этот шаг в пользу китайского правительства даёт AMD преимущества на фоне обострения напряжённости в торговле между США и Китаем.

Выручка подразделения AMD Computing & Graphics, которая поступает от продаж её процессоров и графических ускорителей, в прошлом году выросла на 54 % и составила 57 % от общих доходов производителя. Этот рост продолжился в первом квартале 2018 года, чему способствовал устойчивый спрос на процессоры с новой архитектурой Zen, а также выпуск обновлённых чипов Zen+. Выручка компании от продаж в Китае в прошлом году выросла на 58 % и составила треть её общих доходов.

Процессоры AMD Ryzen набирают обороты на рынке настольных решений, но с огромным трудом пробиваются в сектор ноутбуков, многие OEM-производители остаются верными партнёрами Intel . А создание китайской армии клонов AMD может, наконец, подорвать один из бастионов, где у Intel наблюдаются наиболее сильные, по сути, монопольные, позиции.



