Как армия китайских клонов AMD может навредить Intel?
Китайский производитель чипов Hygon недавно представил свой новый продукт —высокопроизводительный x86-процессор Dhyana, предназначенный для китайских центров обработки данных. Этот шаг был удивителен по двум причинам: во-первых, местные производители чипов в Китае в прошлом выпускали относительно слабые собственные процессоры с архитектурами MIPS и x86. Во-вторых, на рынке процессоров x86 высокого уровня традиционно доминирует Intel и с заметным отставанием — AMD.
Однако Hygon Dhyana не является каким-то китайским технологическим прорывом — он основан на той же архитектуре, что и серверные процессоры AMD EPYC. По сути, Hygon с благословения AMD выпустила почти полный клон EPYC через сложную сеть партнёрских и лицензионных соглашений. Почему AMD сделала это и как это может повредить бизнесу Intel на рынке центров обработки данных (ЦОД)?
В настоящее время китайское правительство прикладывает усилия, чтобы снизить свою зависимость от американских технологий в целях повышения национальной безопасности, субсидируя рост своих отечественных технологических компаний. Китай по-прежнему покупает много процессоров Intel, ведь Xeon считаются лучшими решениями для ЦОД. Однако есть проблема: в 2015 году регулирующие органы США запретили Intel продавать свои наиболее передовые чипы для использования в суперкомпьютерных центрах Китая.
Вот почему Китай обратилась к другому известному американскому разработчику процессоров. В ответ AMD создала два совместных предприятия с китайской холдинговой компанией THATIC: первая — Chengdu Haiguang Microelectronics Technology (CHMT), а вторая — с Haiguang IC Design, также известная под именем Hygon.
AMD владеет контрольным пакетом акций CHMT — это призвано гарантировать, что передача интеллектуальной собственности в THATIC не произойдёт. В свою очередь, THATIC владеет контрольным пакетом акций в Hygon, которая лицензирует разработки AMD у CHMT. Hygon занимается разработкой дизайна кристаллов, а CHMT — производством конечных процессоров на подходящих производственных мощностях, а затем отправляет их обратно в Hygon для упаковки, маркетинга и продажи.
Такое устройство процесса, похоже, устраивает американские и китайские регулирующие органы — интеллектуальная собственность AMD не передаётся китайской компании, но при этом китайский производитель получать возможность выпускать передовые центральные процессоры для ЦОД. AMD получает меньше прибыли в результате такой цепочки совместных предприятий, чем в результате прямых продаж, но все же закрепляется на огромном рынке центров обработки данных в Китае. Но, что более важно, этот шаг может нанести серьёзный урон Intel.
AMD EPYC появились на рынке лишь год назад, но уже успели принести головную боль Intel. Тестирование показывает, что эти новые многоядерные чипы вполне могут заткнуть за пояс сопоставимые процессоры Intel в целом ряде высокопроизводительных вычислений и приложениях, работающих с большими данными, требующих независимой работы ядер процессора.
Многие крупные компании, включая Microsoft и Baidu, начали устанавливать более дешёвые чипы AMD в свои центры обработки данных. На встрече с аналитиком Nomura Instinet Ромитом Шахом (Romit Shah) в июне исполнительный директор Intel Брайан Кржанич (Brian Krzanich) признал, что AMD набирает силу, и Intel пытается помешать ей заполучить долю в размере 15–20 % рынка ЦОД.
Это признание было ошеломляющим, так как Intel с её чипами Xeon в последние годы контролировала более 99 % рынка процессоров для центров обработки данных. В прошлом году серверное подразделение Intel увеличило свои доходы на 11 % до $19,1 млрд., что составило 30 % совокупных доходов корпорации.
Другими словами, чипы AMD EPYC уже портят кровь Intel, но участие AMD в создании китайских клонов может существенно сократить продажи серверных CPU Xeon на материковом Китае, на долю которого в прошлом году приходилось 24 % продаж Intel. Кстати, в прошлом году продажи Intel в регионе выросли только на 6 % против 20 % в 2016 году.
AMD может играть с огнём, поскольку китайские компании не раз, как сообщалось, крали американскую интеллектуальную собственность в рамках подобных совместных предприятий. Но, видимо, в компании считают, что игра стоит свеч и этот шаг в пользу китайского правительства даёт AMD преимущества на фоне обострения напряжённости в торговле между США и Китаем.
Выручка подразделения AMD Computing & Graphics, которая поступает от продаж её процессоров и графических ускорителей, в прошлом году выросла на 54 % и составила 57 % от общих доходов производителя. Этот рост продолжился в первом квартале 2018 года, чему способствовал устойчивый спрос на процессоры с новой архитектурой Zen, а также выпуск обновлённых чипов Zen+. Выручка компании от продаж в Китае в прошлом году выросла на 58 % и составила треть её общих доходов.
Процессоры AMD Ryzen набирают обороты на рынке настольных решений, но с огромным трудом пробиваются в сектор ноутбуков, многие OEM-производители остаются верными партнёрами Intel. А создание китайской армии клонов AMD может, наконец, подорвать один из бастионов, где у Intel наблюдаются наиболее сильные, по сути, монопольные, позиции.
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