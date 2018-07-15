Spire Husky One: ПК-корпус с отдельным отсеком для блока питания

Spire Husky One: ПК-корпус с отдельным отсеком для блока питания

Компания Spire анонсировала компьютерный корпус Husky One, который поступит в продажу на европейском рынке в конце августа.

Новинка относится к доступным изделиям формата Mid-Tower. Устройство имеет неброский дизайн с акриловым смотровым окном в боковой части. Габариты составляют 447 ? 188 ? 470 мм.

Допускается установка материнских плат типоразмера ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. Для блока питания предусмотрен отдельный отсек в нижней части.

В корпусе есть место для семи карт расширения. Допускается использование дискретных графических ускорителей длиной до 380 мм. Ограничение по высоте процессорного охладителя — 161 мм.

Spire Husky One: ПК-корпус с отдельным отсеком для блока питания

Система на базе Husky One может быть оборудована двумя 5,25-дюймовыми устройствами. Пользователи смогут расположить внутри два накопителя типоразмера 3,5 дюйма и два накопителя в формате 2,5 дюйма.

Spire Husky One: ПК-корпус с отдельным отсеком для блока питания

Вентиляторы системы охлаждения могут монтироваться по следующей схеме: 3 ? 120 мм спереди, 1 ? 120 мм сзади, 1 ? 120/140 мм сверху и 2 ? 120 мм в отсеке блока питания. На верхнюю панель выведены гнёзда для наушников и микрофона, один порт USB 3.0 и два порта USB 2.0.

Приобрести корпус Spire Husky One можно будет по ориентировочной цене 40 евро.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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