Новый изогнутый монитор Philips обеспечивает расширенную цветовую палитру

Новый изогнутый монитор Philips обеспечивает расширенную цветовую палитру

Ассортимент мониторов Philips пополнился моделью с кодовым обозначением 278E9QJAB, в основу которой положена изогнутая (1800R) матрица VA размером 27 дюймов.

Новинка, как отмечает разработчик, характеризуется расширенной цветовой палитрой. В частности, заявлен 102-процентный охват цветового пространства NTSC и 128-процентный охват пространства sRGB.

Панель обладает разрешением 1920 ? 1080 пикселей (формат Full HD) и временем отклика в 4 мс. Яркость составляет 250 кд/м2, углы обзора по горизонтали и вертикали — до 178 градусов. Значения контрастности и динамической контрастности — 3000:1 и 20 000 000:1.

Новый изогнутый монитор Philips обеспечивает расширенную цветовую палитру

В мониторе реализована технология AMD FreeSync, которая обеспечивает плавный вывод изображения без разрывов. Система устранения мерцания использует особый способ регулировки яркости, обеспечивая более комфортный просмотр. Режим Low Blue, в свою очередь, отвечает за уменьшение интенсивности синего света подсветки, что позволяет поддерживать хорошее самочувствие.

Новый изогнутый монитор Philips обеспечивает расширенную цветовую палитру

Панель получила 3-ваттные стереофонические динамики, цифровые интерфейсы DisplayPort и HDMI, а также аналоговый разъём D-Sub. Подставка даёт возможность регулировать угол наклона экрана.

Монитор Philips 278E9QJAB поступит в продажу по ориентировочной цене 230 евро.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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