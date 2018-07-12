Все устройства, которые Apple представит до конца 2018 года

Благодаря известному аналитику Минг-Чи Куо стали известны названия всех новинок от Apple, которые будут представлены до окончания текущего года.

Apple

В список грядущих гаджетов вошли:

  • Три модели iPhone: две с OLED-дисплеем на 5.8 и 6.5 дюйма и один 6,1-дюймовый iPhone с LED-экраном;
  • Обновленный 12,9-дюймовый iPad Pro: с Face ID и без клавиши Home;
  • Новый 11-дюймовый iPad;
  • Обновленный Mac mini;
  • Обновленные MacBook, MacBook Pro и iMac с новыми чипсетами и большим объемом оперативной памяти;
  • Новый MacBook Air;
  • Двое смарт-часов Apple Watch с экранами 1,57 и 1,78 дюймов (диагональю 40 и 45 мм);
  • Обновленная гарнитура AirPods;
  • Беспроводной зарядный коврик AirPower.

Презентация некоторых из перечисленных продуктов «яблочного» производителя состоится в первой половине сентября в Калифорнии, в новом кампусе Apple Park.


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