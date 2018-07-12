Все устройства, которые Apple представит до конца 2018 года

Благодаря известному аналитику Минг-Чи Куо стали известны названия всех новинок от Apple, которые будут представлены до окончания текущего года.
В список грядущих гаджетов вошли:
- Три модели iPhone: две с OLED-дисплеем на 5.8 и 6.5 дюйма и один 6,1-дюймовый iPhone с LED-экраном;
- Обновленный 12,9-дюймовый iPad Pro: с Face ID и без клавиши Home;
- Новый 11-дюймовый iPad;
- Обновленный Mac mini;
- Обновленные MacBook, MacBook Pro и iMac с новыми чипсетами и большим объемом оперативной памяти;
- Новый MacBook Air;
- Двое смарт-часов Apple Watch с экранами 1,57 и 1,78 дюймов (диагональю 40 и 45 мм);
- Обновленная гарнитура AirPods;
- Беспроводной зарядный коврик AirPower.
Презентация некоторых из перечисленных продуктов «яблочного» производителя состоится в первой половине сентября в Калифорнии, в новом кампусе Apple Park.