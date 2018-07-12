Все устройства, которые Apple представит до конца 2018 года

Благодаря известному аналитику Минг-Чи Куо стали известны названия всех новинок от Apple , которые будут представлены до окончания текущего года.

В список грядущих гаджетов вошли:

Три модели iPhone: две с OLED-дисплеем на 5.8 и 6.5 дюйма и один 6,1-дюймовый iPhone с LED-экраном;

Обновленный 12,9-дюймовый iPad Pro: с Face ID и без клавиши Home;

Pro: с Face ID и без клавиши Home; Новый 11-дюймовый iPad;

Обновленный Mac mini;

Обновленные MacBook, MacBook Pro и iMac с новыми чипсетами и большим объемом оперативной памяти;

Новый MacBook Air;

Двое смарт-часов Apple Watch с экранами 1,57 и 1,78 дюймов (диагональю 40 и 45 мм);

Watch с экранами 1,57 и 1,78 дюймов (диагональю 40 и 45 мм); Обновленная гарнитура AirPods;

Беспроводной зарядный коврик AirPower.