В продажу поступил ARM-планшет Lenovo Miix 630 с Windows 10

Компания Lenovo наконец дала официальный старт продажам гибридного планшета Miix 630, построенного на базе ARM-платформы, но при этом работающего под управлением полноценной ОС Windows 10. Новинка выполнена в формате «2-в-1», то есть поставляется вместе с клавиатурным модулем, а в её основе лежит SoC Snapdragon 835. Использование мобильного процессора Qualcomm обеспечило Lenovo Miix 630 солидное превосходство над x86-конкурентами в плане длительности автономной работы. Кроме того, главным козырем ARM-планшетов с Windows 10 «на борту» называется принцип «Always Connected PC», предполагающий возможность высокоскоростного доступа в Сеть за счёт LTE-подключения.

Lenovo Miix 630 представляет собой 12,3-дюймовое устройство с сенсорным дисплеем, разрешающая способность которого равняется 1920 ? 1280 пикселей, а максимальная яркость ограничена значением в 400 нит. Стандартная версия Lenovo Miix 630 включает в себя процессор Snapdragon 835, 4 Гбайт ОЗУ типа LPDDR4X, а также 128-Гбайт флеш-накопитель UFS 2.1. Флагманская же модификация гибридного планшета может похвастаться 8 Гбайт оперативной и 256 Гбайт встроенной памяти. Отметим, что на данном этапе модель для заказа Miix 630 доступна лишь в базовом исполнении.

Для видеосвязи в устройстве предусмотрена скромная 5-Мп фронтальная камера, а на тыльной стороне планшета расположился 13-Мп модуль с инфракрасным датчиком, необходимым для биометрической аутентификации пользователя посредством Windows Hello. Планшет Lenovo Miix 630 имеет слот для SIM-карт, отдельный слот под microSD, разъём Type-C для быстрой зарядки аккумулятора и скоростного обмена данными с ПК. По заверению разработчиков батареи на 48 Вт·ч должно хватить на 20 ч непрерывной эксплуатации гаджета в умеренном режиме. При этом масса Miix 630 без клавиатуры составляет всего 770 г, а вместе с ней — 1,33 кг. В качестве одной из опций производителем заявлена поддержка виртуальных SIM-карт (eSIM).

Lenovo Miix 630 комплектуется фирменным стилусом Lenovo Active Pen с поддержкой до 1024 уровней нажатий. «Из коробки» планшетный компьютер поставляется с предустановленной Windows 10 S. Владельцу устройства будет предоставлена возможность бесплатного обновления до Windows 10 Pro в течение 18 месяцев с момента покупки.

Первоначальные сведения указывали на то, что стоимость Miix 630 не превысит $800. Однако в Lenovo решили пересмотреть ценовую политику и скорректировать цену в б?льшую сторону. Вследствие этого версия с 4 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт встроенной памяти обойдётся в $899.



