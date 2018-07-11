Microsoft представила новую мышь Surface Mobile

Microsoft наряду с анонсом нового планшета Surface Go объявила о выпуске самой доступной на данный момент мыши под маркой Surface. Это приплюснутое лёгкое устройство (78 грамм, в том числе 2 щелочные батареи AAA), предназначенное под любую руку, получило имя Surface Mobile. Манипулятор поставляется в трёх цветовых исполнениях, в соответствии с цветами планшета: чёрный (Burgundy), платиновый и синий (Cobalt Blue).

Surface Mobile Mouse работает без проводов по интерфейсу Bluetooth 4.2 Low Energy, поэтому для подключения к Surface не понадобится никаких дополнительной передатчиков. Использование технологии Microsoft BlueTrack подразумевает динамически адаптируемое разрешение до 4000 кадров в секунду и возможность отслеживание перемещений на скорости до 75 см в секунду.

Среди других особенностей мыши можно отметить:

4 кнопки: левая, правая, колесо прокрутки и питание (кнопка сопряжения при длительном нажатии);

металлическое колесо вертикальной прокрутки;

поддержка технологии упрощённого сопряжения Bluetooth-устройств Swift Pair, которая впервые появилась в последнем крупном обновлении Windows 10 April 2018;

среди настроек доступна регулировка разрешения X-Y, настройка функций колёсика и сообщений о заряде батареи.

Surface Mobile Mouse уже поступила в продажу в США по цене $35.



