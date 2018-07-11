Canon готовит запуск первой полноформатной беззеркалки в 2018 году

Canon готовит запуск первой полноформатной беззеркалки в 2018 году

Всё больше профессиональных фотографов оставляют в прошлом господствовавшие десятилетиями в этой области зеркальные фотоаппараты. Это неудивительно: современные беззеркальные модели могут обеспечить все те же плюсы, но имеют ряд преимуществ в виде компактности, скорострельности, удобства видеосъёмки и так далее.

Ресурс Canon Rumors сообщает, что один из последних бастионов старых-добрых зеркалок готов сдаться: Canon собирается выпустить свою первую полноформатную беззеркальную камеру. Дата анонса, как сообщается, варьируется между выставкой Photokina в сентябре 2018 года (наиболее вероятное время) и концом текущего года.

Похоже, японцы хранят информацию в строгом секрете, потому что несмотря на оставшиеся до мероприятия 10 недель, никаких данных о характеристиках и возможностях будущей камеры пока нет. Будем надеяться, сведения (а, быть может, и внешний вид устройства) в ближайшее время всё же просочатся в Сеть.

Напомним: витают слухи, что в ближайшие дни Nikon тоже представит две беззеркальные полнокадровые камеры с новым байонетом Z-Mount, с 24-Мп и 48-Мп сенсорами и скорострельностью порядка 9 к/с. Видимо, Canon не хочет сильно отставать со своим анонсом от давнего соперника.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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