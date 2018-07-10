Samsung C43J89 – монитор с супершироким экраном
Анонсирован монитор Samsung C43J89 для обладателей очень больших рабочих столов. Его экран получил диагональ 43 дюйма, и он также отличается очень широкими пропорциями – 32:10 при наличии изогнутой формы.
Радиус кривизны монитора Samsung C43J89 равен 1800 миллиметров, и сам экран основан на матрице VA с разрешением 3840х1200 точек при яркости 250 единиц и контрастности 3000:1. В наличии частота обновления 120 Гц, что пригодится в современных видеоиграх, однако поддержки AMD Freesync и NVIDIA G-Sync здесь, увы, нет. Зато есть встроенный переключатель KVM для подключения сразу нескольких источников сигнала, например, двух или трех отдельных компьютеров.
В Samsung C43J89 встроены два порта USB-C с поддержкой DisplayPort, отдельный вход DP, есть также HDMI, вход под наушники, штатная акустика неизвестной мощности, порт USB 3.0 и пара USB 2.0 для подключения периферии. При этом сам монитор, при всех своих достоинствах, включая неординарную внешность, стоит сравнительно недорого – 900 долларов США, и к осени его цена немного снизится. Модель по праву можно считать игровой, но для фильмов она подходит намного больше.
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10.07.2018 15:25