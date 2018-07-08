Nikon готовит две новые беззеркальные фотокамеры
Сетевые источники сообщают о том, что компания Nikon в ближайшие недели представит две беззеркальные полнокадровые фотокамеры с новым байонетом Z-Mount.
Если верить имеющимся данным, одна из новинок получит датчик с разрешением 24–25 млн пикселей. Второе устройство будет наделено 45-мегапиксельным или 48-мегапиксельным сенсором.
Оба фотоаппарата получат пятиосную систему стабилизации изображения. Говорится о поддержке последовательной фотосъёмки со скоростью до 9 кадров в секунду.
Устройствам приписывают наличие слотов для карт памяти XQD и CF Express, а также электронного видоискателя с разрешением 3,6 млн пикселей.
Поначалу для камер будут предлагаться как минимум три объектива — 24–70mm, 35mm и 50mm. В дальнейшем ассортимент доступной оптики, разумеется, расширится.
Называются ориентировочные цены. Младшая из двух новинок обойдётся в 3000 долларов США, старшая — в 4000 долларов (в комплекте с объективом 24-70mm).
Анонс устройств якобы состоится уже 23 июля. В продажу беззеркальные фотокамеры поступят спустя месяц — 23 августа.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.