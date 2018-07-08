Nikon готовит две новые беззеркальные фотокамеры

Nikon готовит две новые беззеркальные фотокамеры

Сетевые источники сообщают о том, что компания Nikon в ближайшие недели представит две беззеркальные полнокадровые фотокамеры с новым байонетом Z-Mount.

Если верить имеющимся данным, одна из новинок получит датчик с разрешением 24–25 млн пикселей. Второе устройство будет наделено 45-мегапиксельным или 48-мегапиксельным сенсором.

Оба фотоаппарата получат пятиосную систему стабилизации изображения. Говорится о поддержке последовательной фотосъёмки со скоростью до 9 кадров в секунду.

Устройствам приписывают наличие слотов для карт памяти XQD и CF Express, а также электронного видоискателя с разрешением 3,6 млн пикселей.

Nikon готовит две новые беззеркальные фотокамеры

Поначалу для камер будут предлагаться как минимум три объектива — 24–70mm, 35mm и 50mm. В дальнейшем ассортимент доступной оптики, разумеется, расширится.

Называются ориентировочные цены. Младшая из двух новинок обойдётся в 3000 долларов США, старшая — в 4000 долларов (в комплекте с объективом 24-70mm).

Анонс устройств якобы состоится уже 23 июля. В продажу беззеркальные фотокамеры поступят спустя месяц — 23 августа.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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