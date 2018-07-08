Слухи: NVIDIA обладает огромными запасами видеокарт нового поколения

Когда NVIDIA наконец представит видеокарты нового поколения, доподлинно знают, пожалуй, только в самой компании. Нам же, рядовым пользователям, остаётся лишь гадать на этот счёт, опираясь на разного рода слухи. Очередная порция информации, поступившая от наших коллег из PCGamesN, указывает на возможность скорого анонса и выпуска GeForce GTX 1180 и компании.

Сообщается, что у NVIDIA всё готово к тому, чтобы хоть сейчас вывести на рынок видеокарты нового поколения. По данным источника, на текущий момент компания обладает запасом примерно в миллион видеокарт, причём уже в собранном виде и полной готовности радовать своих будущих обладателей. И хотя столь крупные запасы являются хорошим знаком для потребителей, так как после запуска не должно быть дефицита и завышенных цен, для производителя дела выглядят не столь радужно.

По всей видимости, столь большой запас был сделан со ставкой на рынок криптовалют, однако на данный момент дела в этом сегменте обстоят не лучшим образом, и аналитики прогнозируют дальнейшее снижение спроса. Это не позволит производителям продавать видеокарты по более высокой цене, и скорее всего даже заставит несколько поумерить свои аппетиты. Но всё же не стоит ждать, что GeForce GTX 1180 будет недорогой на старте продаж.

В конце стоит ещё раз отметить, что всё это лишь слухи, поэтому относиться к ним нужно соответствующе. Пока что остаётся лишь ждать официальной премьеры новых видеокарт и надеяться, что случится она уже скоро.



