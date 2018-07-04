Задержка 10-нм техпроцесса может разорить одного из крупных клиентов Intel

Задержка 10-нм техпроцесса может разорить одного из крупных клиентов Intel

Ни для кого не секрет, что компания Intel испытывает огромные трудности с освоением 10-нм техпроцесса, из-за чего уже не раз откладывала сроки начала выпуска изделий по данной технологии. И как выяснили наши коллеги из SemiAccurate, это создаёт проблемы не только для самой Intel, но и для некоторых её клиентов.

Сообщается, что задержка 10-нм техпроцесса Intel ставит на грань разорения некоего крупного клиента Intel, имя которого не называется. Intel не раскрывает имена своих клиентов, поэтому источник отмечает лишь, что это некий технологический гигант с многолетней историей и рыночной капитализацией в более чем 20 млрд долларов.

Клиент, о котором идёт речь, сделал ставку именно на 10-нм техпроцесс Intel, и теперь не располагает альтернативным планом действий. Это ставит под угрозу само существование этой неназванной компании, потому как она попросту не сможет создать новую серию продуктов на 10-нм чипах Intel, чтобы успешно конкурировать с другими производителями.

Коллеги также считают, что главной причиной задержки 10-нм техпроцесса Intel являются управленческие ошибки руководства компании. А технические трудности в освоении новых производственных норм играют куда меньшую роль.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
Ноутбуки Dell Latitude 3190 ориентированы на образовательную сферуНоутбуки Dell Latitude 3190 ориентированы на образовательную сферу
Core i9-9900K возглавит семейство процессоров Intel LGA1151Core i9-9900K возглавит семейство процессоров Intel LGA1151
Квинтет мониторов Dell с диагональю до 27 дюймовКвинтет мониторов Dell с диагональю до 27 дюймов
Dell Precision 5720 — рабочая станция «всё в одном» для профессионалов
Чипсет Snapdragon 1000 будет быстрее мобильных Intel Atom и CeleronЧипсет Snapdragon 1000 будет быстрее мобильных Intel Atom и Celeron
Блок рекламы


Похожие новости
Ноутбук Chuwi LapBook SE получит процессор Intel Gemini LakeНоутбук Chuwi LapBook SE получит процессор Intel Gemini Lake
Неттоп ECS Liva One Plus CL допускает установку процессора Intel Coffee LakeНеттоп ECS Liva One Plus CL допускает установку процессора Intel Coffee Lake
Intel готовит мини-компьютеры NUC Bean Canyon на платформе Coffee LakeIntel готовит мини-компьютеры NUC Bean Canyon на платформе Coffee Lake
Рынок ноутбуков пострадает из-за нехватки новых процессоров IntelРынок ноутбуков пострадает из-за нехватки новых процессоров Intel
Core i9-9900K возглавит семейство процессоров Intel LGA1151Core i9-9900K возглавит семейство процессоров Intel LGA1151
Чипсет Snapdragon 1000 будет быстрее мобильных Intel Atom и CeleronЧипсет Snapdragon 1000 будет быстрее мобильных Intel Atom и Celeron
Мониторы NVIDIA G-Sync HDR используют логику IntelМониторы NVIDIA G-Sync HDR используют логику Intel
ACEPC GK1 и GK2: неттопы на платформе Intel Gemini LakeACEPC GK1 и GK2: неттопы на платформе Intel Gemini Lake
Кулер Thermaltake Riing Silent 12 RGB Sync Edition подходит для чипов AMD и IntelКулер Thermaltake Riing Silent 12 RGB Sync Edition подходит для чипов AMD и Intel
Крошечный неттоп Beelink Gemini X построен на современном Intel PentiumКрошечный неттоп Beelink Gemini X построен на современном Intel Pentium
Последние новости
Подгружаем последние новости