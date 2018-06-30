Intel готовит мини-компьютеры NUC Bean Canyon на платформе Coffee Lake

В распоряжении сетевых источников оказалась информация о мини-компьютерах Intel NUC следующего поколения, которые войдут в семейство с кодовым именем Bean Canyon.

Сообщается, что к выпуску готовятся как минимум пять неттопов на основе 14-нанометровых процессоров Coffee Lake. В зависимости от модификации будет применяться чип Core i3-8109U (два ядра; четыре потока; 3,0–3,6 ГГц), Core i5-8259U (четыре ядра; восемь потоков; 2,3–3,8 ГГц) или Core i7-8559U (четыре ядра; восемь потоков; 2,7–4,5 ГГц).

Все перечисленные процессоры содержат встроенный графический контроллер Intel Iris Plus Graphics 655. Максимальное значение рассеиваемой тепловой энергии (показатель TDP) равно 28 Вт.

К выпуску готовятся следующие модели неттопов:

NUC8i3BEK на базе Core i3-8109U (тонкий корпус);

NUC8i3BEH на базе Core i3-8109U;

NUC8i5BEK на базе Core i5-8259U (тонкий корпус);

NUC8i5BEH на базе Core i5-8259U;

NUC8i7BEH на базе Core i7-8559U.

Габариты устройств в тонком корпусе равны 117 ? 112 ? 36 мм. Внутри есть место для твердотельного модуля М.2.

Другие неттопы имеют размеры 117 ? 112 ? 51 мм. Эти модели позволяют использовать 2,5-дюймовый накопитель и твердотельный модуль М.2. Кроме того, говорится о поддержке памяти Intel Optane.

На коммерческом рынке мини-компьютеры NUC Bean Canyon появятся в ближайшее время.



