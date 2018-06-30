Logitech выпустила чехлы-клавиатуры Slim Combo и Slim Folio для нового планшета iPad

Компания Logitech анонсировала чехлы-клавиатуры Slim Combo и Slim Folio, рассчитанные на использование с планшетом iPad шестого поколения, который дебютировал в марте нынешнего года.

Slim Combo выполняет функции обложки с откидной подставкой. Кроме того, этот аксессуар содержит подсоединяемую клавиатуру, которую можно использовать на удалении от планшета. Предусмотрен держатель для пера Pencil.

Клавиатура в составе Slim Combo наделена кнопками с механизмом «ножницы». Предусмотрена подсветка с регулируемой яркостью. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея; для обмена данными с компьютером служит беспроводная связь Bluetooth LE.

Аксессуар Slim Folio, в свою очередь, позволяет использовать iPad в режиме ноутбука. Планшет при этом устанавливается под удобным углом. Есть держатель для пера Pencil. Клавиши также используют механизм «ножницы», но подсветка не предусмотрена. Питание осуществляется от двух миниатюрных батареек («таблеток»). Связь планшетом поддерживается через соединение Bluetooth LE.

Продажи новинок уже начались. Чехол-клавиатура Slim Combo обойдётся в 120 долларов США , а аксессуар Slim Folio оценён в 100 долларов.



