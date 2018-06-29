Xiaomi привезла свои ноутбуки в Европу

Компания Xiaomi сообщила о старте официальных продаж своих ноутбуков на территории Европы. Первым делом был предстален Mi Notebook Air с экраном на 13,3 дюйма, но скоро к нему присоединятся и другие модели.

Xiaomi

Сперва Xiaomi выпустила свои мобильные ПК в Мадриде и Барселоне, однако не за горами релиз и в других городах и странах Старого света. Однако покупка этих устройств в данном регионе лишена всякого смысла, поскольку качество ровно то же (и оно очень высокое), а цена намного менее привлекательна: если заказать указанный лэптоп из Китая, то его цена составит 760 долларов США без учета доставки, а в Европе он стоит уже 900 евро. Доставка окажется дешевле разницы в стоимости, так что интернет-магазины Поднебесной без клиентов из Европы точно не останутся.

Напомним, что Xiaomi Mi Notebook Air имеет при себе процессор Intel Core i5-8250U, 8 Гб оперативной памяти, твердотельный накопитель на 256 Гб, дискретную графику NVIDIA GeForce MX150, которой вполне хватит многим играм, а также сканер отпечатков пальцев и ОС Windows 10 от Microsoft. Лэптоп располагает полностью металлическим корпусом весом 1,3 кг при толщине всего 15 миллиметров.

Максим Мишенев, MobileDevice


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