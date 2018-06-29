Ускоритель MSI GeForce GTX 1050 3GT LP подходит для компактных систем

Ускоритель MSI GeForce GTX 1050 3GT LP подходит для компактных систем

Компания MSI подготовила к выпуску графический ускоритель GeForce GTX 1050 3GT LP, имеющий низкопрофильное исполнение.

Видеокарта выполнена на чипе GP107-301. Она насчитывает 768 потоковых процессоров; объём памяти GDDR5 с 96-битной шиной составляет 3 Гбайт.

Базовая частота ядра чипа равна 1392 МГц, форсированная — 1518 МГц. Память функционирует на частоте 7008 МГц. Заявленное энергопотребление — 75 Вт.

Ускоритель MSI GeForce GTX 1050 3GT LP подходит для компактных систем

Высота графического ускорителя равна 69 мм. Благодаря этому он подходит для применения в компьютерах с ограниченным пространством внутри корпуса. Это могут быть, скажем, домашние мультимедийные центры.

Ускоритель MSI GeForce GTX 1050 3GT LP подходит для компактных систем

Видеокарта оборудована активной системой охлаждения с двумя вентиляторами. Она имеет двухслотовое исполнение. Общие габариты составляют 170 ? 69 ? 38 мм.

Ускоритель MSI GeForce GTX 1050 3GT LP подходит для компактных систем

Для подключения дисплеев есть цифровые интерфейсы DisplayPort, HDMI и DL-DVI-D. Для работы с графическим ускорителем рекомендуется использовать блок питания мощностью не менее 300 Вт.

Цену видеокарты GeForce GTX 1050 3GT LP компания MSI пока не уточняет.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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