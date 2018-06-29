Ускоритель MSI GeForce GTX 1050 3GT LP подходит для компактных систем
Компания MSI подготовила к выпуску графический ускоритель GeForce GTX 1050 3GT LP, имеющий низкопрофильное исполнение.
Видеокарта выполнена на чипе GP107-301. Она насчитывает 768 потоковых процессоров; объём памяти GDDR5 с 96-битной шиной составляет 3 Гбайт.
Базовая частота ядра чипа равна 1392 МГц, форсированная — 1518 МГц. Память функционирует на частоте 7008 МГц. Заявленное энергопотребление — 75 Вт.
Высота графического ускорителя равна 69 мм. Благодаря этому он подходит для применения в компьютерах с ограниченным пространством внутри корпуса. Это могут быть, скажем, домашние мультимедийные центры.
Видеокарта оборудована активной системой охлаждения с двумя вентиляторами. Она имеет двухслотовое исполнение. Общие габариты составляют 170 ? 69 ? 38 мм.
Для подключения дисплеев есть цифровые интерфейсы DisplayPort, HDMI и DL-DVI-D. Для работы с графическим ускорителем рекомендуется использовать блок питания мощностью не менее 300 Вт.
Цену видеокарты GeForce GTX 1050 3GT LP компания MSI пока не уточняет.
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Hard
29.06.2018 13:09