Процессорам начального уровня для смартфонов пророчат забвение

Процессорам начального уровня для смартфонов пророчат забвение

Поставки мобильных «систем на чипе» (SoC) начального уровня в ближайшее время будут неуклонно сокращаться. Об этом сообщает ресурс DigiTimes, ссылаясь на отраслевые источники.

Такая ситуация объясняется стратегией производителей смартфонов, которые предпочитают выпускать аппараты с расширенным набором функций. Дело в том, что прибыль от реализации подобных устройств выше по сравнению с тем, что приносят недорогие модели.

Поэтому разработчики мобильных процессоров вынуждены фокусироваться прежде всего на изделиях среднего уровня. Среди таких чипов можно назвать недавно представленные решения Qualcomm Snapdragon 710 и MediaTek Helio P22.

Процессорам начального уровня для смартфонов пророчат забвение

Кроме того, востребованы процессоры для смартфонов топового уровня. В частности, многие флагманские аппараты нынешнего года полагаются на платформу Snapdragon 845.

В результате, отмечают участники рынка, сегмент SoC начального уровня, по сути, вырождается. Спрос на такие процессоры падает, а разработчики предпочитают развивать более востребованные решения среднего уровня. Впрочем, полностью SoC начального уровня пока не исчезнут.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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