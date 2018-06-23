В Сети замечен хромбук Cheza на платформе Snapdragon 845

В Сети замечен хромбук Cheza на платформе Snapdragon 845

В коде Chromium, по сообщению сетевых источников, обнаружились упоминания загадочного портативного компьютера Cheza под управлением операционной системы Chrome OS.

Судя по имеющейся информации, Cheza — это гибридный планшет с подсоединяемой клавиатурой, позволяющей использовать устройство в качестве ноутбука. Называется разрешение сенсорного дисплея — 2560 ? 1440 пикселей (формат WQHD). Кроме того, упомянут порт USB Type-C.

Самой же главной особенностью Cheza является использование мобильной платформы Qualcomm Snapdragon 845. В настоящее время основная часть доступных на рынке хромбуков полагается на процессоры Intel, Rockchip или MediaTek. Таким образом, применение чипа Qualcomm топового уровня сделает Cheza одним из самых любопытных компьютеров на базе Chrome OS за последнее время.

Напомним, что процессор Snapdragon 845 содержит восемь вычислительных ядер Kryo 385 с тактовой частотой до 2,8 ГГц. Видеоподсистема использует мощный графический ускоритель Adreno 630.

В Сети замечен хромбук Cheza на платформе Snapdragon 845

Важно отметить, что в состав Snapdragon 845 входит сотовый модем Snapdragon X20 LTE, который обеспечивает возможность загрузки данных со скоростью до 1,2 Гбит/с. Таким образом, хромбук Cheza в случае выхода на рынок сможет постоянно поддерживать связь с Интернетом посредством Wi-Fi или сотовой сети.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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