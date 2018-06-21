Моноблок ASUS Zen AiO ZN242GDK оснащён ускорителем GeForce GTX 1050

Моноблок ASUS Zen AiO ZN242GDK оснащён ускорителем GeForce GTX 1050

В ассортименте компании ASUS появился настольный компьютер «всё в одном» Zen AiO ZN242GDK, использующий аппаратную платформу Intel Coffee Lake и операционную систему Windows 10.

Моноблок оборудован 23,8-дюймовым дисплеем формата Full HD (1920 ? 1080 пикселей). Предусмотрен интерфейс HDMI для вывода изображения на внешний экран.

«Сердцем» служит процессор Core i5-8300H с четырьмя вычислительными ядрами и возможностью одновременной обработки до восьми потоков инструкций. Номинальная тактовая частота составляет 2,3 ГГц, максимальная — 4,0 ГГц.

Моноблок ASUS Zen AiO ZN242GDK оснащён ускорителем GeForce GTX 1050

В арсенале компьютера — дискретный графический ускоритель NVIDIA GeForce GTX 1050 с 4 Гбайт памяти. Устройство несёт на борту 8 Гбайт ОЗУ, жёсткий диск вместимостью 1 Тбайт и твердотельный накопитель ёмкостью 256 Гбайт.

Проводное подключение к компьютерной сети обеспечивает контроллер Gigabit Ethernet. Есть также адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.1.

Моноблок ASUS Zen AiO ZN242GDK оснащён ускорителем GeForce GTX 1050

Моноблок наделён веб-камерой, которая прячется в верхней части корпуса. Есть 3-ваттные стереофонические динамики, ридер SD-карт, два порта USB 3.1, по одному разъёму USB 3.0 и USB 2.0. Габариты составляют 540 ? 193 ? 406 мм, вес — приблизительно 5 кг.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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