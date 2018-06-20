Объём рынка носимых устройств в 2018 году достигнет 125 млн единиц

Компания International Data Corporation (IDC) сделала прогноз по мировому рынку носимых устройств на период до 2022 года: аналитики полагают, что отрасль будет демонстрировать устойчивый рост.

Данные IDC учитывают поставки смарт-часов с базовой и расширенной функциональностью, различных фитнес-трекеров, а также устройств, крепящихся на одежду, и ушных изделий.

По прогнозам экспертов IDC, в текущем году по всему миру будет реализовано приблизительно 124,9 млн носимых устройств. Рост по отношению к прошлому году составит примерно 8,2 %.

В 2022 году объём рынка в штучном выражении, по мнению аналитиков, составит 199,8 млн единиц. Таким образом, показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) в период 2018–2022 гг. окажется на уровне 12,5 %.

Самыми востребованными гаджетами будут оставаться смарт-браслеты и наручные часы с расширенной функциональностью. Их отгрузки в нынешнем году составят соответственно 45,1 млн и 43,5 млн штук, рыночные доли — 36,1 % и 34,8 %. Поставки «умных» часов с базовой функциональностью в текущем году составят 29,6 млн единиц (23,7 %).

На все прочие типы носимых изделий в нынешнем году, согласно прогнозам IDC, придётся 5,4 % в общей массе поставок, или 6,8 млн штук.



