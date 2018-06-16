SSD-накопители Transcend JetDrive 855/850 рассчитаны на компьютеры Apple

Компания Transcend Information (Transcend) анонсировала твердотельные (SSD) накопители JetDrive 855/850, предназначенные для использования с компьютерами Apple MacBook Pro, MacBook Air, Mac Mini и Mac Pro.

Решение JetDrive 850 относится к устройствам NVMe; задействован интерфейс PCIe Gen3 x4. Скорость передачи информации в режиме чтения достигает 1600 Мбайт/с, в режиме записи — 1300 Мбайт/с.

Накопители выполнены на основе микрочипов флеш-памяти 3D NAND. Семейство включает модели вместимостью 240, 480 и 960 Гбайт. Гарантирована совместимость с компьютерами под управлением операционной системы macOS 10.13 и выше.

В свою очередь, JetDrive 855 — это портативный накопитель на основе JetDrive 850. Это устройство заключено в корпус из алюминиевого сплава. Габариты составляют 120 ? 31,5 ? 18,2 мм, вес — 88 граммов.

Устройство JetDrive 855 оснащено интерфейсом Thunderbolt с пропускной способностью до 10 Гбит/с. Внутренний накопитель при необходимости можно извлечь из корпуса для его дальнейшего использования в составе компьютера.

Пользователям будет доступно программное обеспечение JetDrive Toolbox — это набор сервисных инструментов, помогающий выполнять регулярное обслуживание твердотельных накопителей, а также диагностировать потенциальные проблемы ещё до их возникновения. JetDrive Toolbox отображает информацию о накопителе, доступных обновлениях прошивки, а также статус S.M.A.R.T., показывающий потенциальные проблемы в работе и расчётный срок службы устройства.



