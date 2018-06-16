ASUS и Gigabyte выпустили новые модели GeForce GTX 1050 3GB

Производители видеокарт ASUS и Gigabyte анонсировали три ускорителя класса GeForce GTX 1050 3GB на двоих. Всех их роднит наличие интерфейсов DVI, HDMI и DisplayPort, применение системы охлаждения на основе алюминиевого радиатора и одного вентилятора, и отсутствие разъёма дополнительного питания PCI-E Power. Напомним, что адаптеры GeForce GTX 1050 с 3 Гбайт памяти GDDR5 на борту базируются на недавно выпущенном ядре NVIDIA GP107-350, в состав которого входят 768 потоковых процессоров Pascal, 48 TMU, 24 ROP и 96-битная шина памяти.

Видеокарта ASUS Phoenix GeForce GTX 1050 3GB характеризуется габаритами 192(Д) ? 111(Ш) ? 37(В) мм и частотной формулой 1392–1518/1752(7008) МГц для ядра и микросхем памяти соответственно. Используемый вентилятор типоразмера ~80 мм основан на двойном подшипнике качения. Видеовыходы DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b и Dual-Link DVI-D расположены в один ряд.

В странах Западной Европы предзаказ карты Phoenix GeForce GTX 1050 3GB (PH-GTX1050-3G) обойдётся в сумму от €165.

Графический ускоритель Gigabyte GeForce GTX 1050 D5 3G более компактен (172 ? 113 ? 30 мм), работает на тех же частотах GPU и памяти, что и вышеописанная модель ASUS, и обладает тем же набором видеовыходов. Вместе с тем у видеокарты с артикулом GV-N1050D5-3GD больший диаметр вентилятора (90 мм, тип подшипника не указан). Интерфейсом подключения к материнской плате служит PCI Express 3.0 x16@x8.

Стоимость предварительного заказа продукта GeForce GTX 1050 D5 3G начинается со €167.

Лучшую производительность из трёх новинок обещает продемонстрировать карта Gigabyte GeForce GTX 1050 OC Low Profile 3G (артикул GV-N1050OC-3GL). Как следует из названия, она выполнена в низкопрофильном формате и может похвастаться заводским разгоном. Частотная формула имеет вид 1404–1544/1752(7008) МГц, соответственно, прирост вряд ли будет заметен где-либо кроме бенчмарков.

Длина устройства — 167 мм

У Gigabyte GV-N1050OC-3GL весьма скромные радиатор и вентилятор. Диаметр крыльчатки последнего составляет около 45 мм. Видеовыходы расположены в два яруса: к трио Dual-Link DVI-D, HDMI 2.0b и DisplayPort 1.4 добавлен второй HDMI 2.0b. Производитель гарантирует возможность одновременного подключения к GeForce GTX 1050 OC Low Profile 3G четырёх мониторов.

В комплект поставки видеокарты включена заглушка для низкопрофильных корпусов. Продукт оценивается на рынке Западной Европы в те же €167, что и GeForce GTX 1050 D5 3G. Заметим, что фактические продажи карт класса GeForce GTX 1050 с 3 Гбайт буферной памяти пока не начались.



