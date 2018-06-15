Dell оснастила новый игровой ПК Inspiron чипом AMD Ryzen второго поколения

Dell оснастила новый игровой ПК Inspiron чипом AMD Ryzen второго поколения

Корпорация Dell начала продажи нового настольного компьютера Inspiron Gaming Desktop игрового класса, который предлагается по ориентировочной цене от 850 долларов США.

Система (модель 5676) использует аппаратную платформу AMD в лице процессора Ryzen второго поколения. Допускается установка различных чипов Ryzen 2000 (Pinnacle Ridge), включая восьмиядерные изделия Ryzen 7 2700X и Ryzen 7 2700.

Компьютер может нести на борту до 32 Гбайт оперативной памяти DDR4-2400. Возможно формирование гибридной подсистемы хранения данных с традиционным жёстким диском вместимостью до 2 Тбайт и твердотельным модулем ёмкостью 256 Гбайт. При необходимости пользователи смогут установить дополнительные устройства хранения данных типоразмера 2,5 и 3,5 дюйма.

Dell оснастила новый игровой ПК Inspiron чипом AMD Ryzen второго поколения

Перечень графических опций включает ускорители Radeon RX 560, RX 570 и RX 580. Могут быть задействованы два видеоадаптера. Топовые конфигурации подходят для работы со шлемами виртуальной реальности.

Новинка оборудована сетевым контроллером Gigabit Ethernet, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.1. Среди доступных интерфейсов можно упомянуть порты USB 3.0 Type-C, USB 3.0 Type-A, USB 2.0 и HDMI.

Dell оснастила новый игровой ПК Inspiron чипом AMD Ryzen второго поколения

Новинка выполнена в корпусе с подсветкой синего цвета. В качестве программной платформы используется операционная система Windows 10 Home.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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