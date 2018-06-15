Maingear Pulse 15: ноутбук с GeForce GTX 1060

Компания Maingear анонсировала ноутбук Pulse 15 – игровой и очень тонкий. Он уже доступен для предварительного заказа, и стоит он от $1400.

Maingear Pulse 15

В немалую стоимость мобильного ПК вошла механическая клавиатура с индивидуальной подсветкой каждой кнопки с 17 миллионами оттенков. есть гигабитная сетевая карта, полный набор разъемов, включая USB-C 3.1, USB 2.0 и USB 3.0, а также выход HDMI 2.0. Maingear Pulse 15 имеет при себе от 8 до 32 Гб оперативной памяти и твердотельный накопитель Samsung 860 Evo емкостью до 4 терабайтов, и таких SSD здесь может быть два. Экран мобильного ПК держит разрешение Full HD или 1920х1080 пикселей и базируется на матрице IPS с диагональю 15,6 дюйма.

Для дисплея заявлен 72-процентный охват цветового пространства NTSC, что не очень-то актуально для игровых компьютеров. В основе лежит процессор Intel Core i7-8750H новейшего поколения Coffee Lake, а графику в Maingear Pulse 15 обрабатывает дискретная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060, у которой есть собственные 6 Гб памяти GDDR5. Как уже говорилось выше, ноутбук доступен для предварительного заказа по цене от 1400 долларов США. В стоимость входит лицензионная копия OC Microsoft Windows 10.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
Computex 2018: низкопрофильная механическая клавиатура Cooler Master CK620Computex 2018: низкопрофильная механическая клавиатура Cooler Master CK620
Intel пообещала скорую революцию в мире ПКIntel пообещала скорую революцию в мире ПК
Concepter запускает серию бесплатных вебинаров для hardware-стартапов
Maingear Pulse 15: ноутбук с GeForce GTX 1060Maingear Pulse 15: ноутбук с GeForce GTX 1060
Computex 2018: твердотельные накопители Patriot в форматах М.2 и 2,5?Computex 2018: твердотельные накопители Patriot в форматах М.2 и 2,5?
Блок рекламы


Похожие новости
Samsung представила ноутбук Chromebook Plus (V2)Samsung представила ноутбук Chromebook Plus (V2)
Lenovo ThinkPad P52: ноутбук со 128 ГБ оперативной памятиLenovo ThinkPad P52: ноутбук со 128 ГБ оперативной памяти
Ноутбук Jumper EZBook X4 на платформе Intel Gemini Lake стоит $300Ноутбук Jumper EZBook X4 на платформе Intel Gemini Lake стоит $300
Computex 2018: подробности об 1-Вт дисплеях Intel для ноутбуковComputex 2018: подробности об 1-Вт дисплеях Intel для ноутбуков
В ноутбук Intel Tiger Rapids интегрировано два экранаВ ноутбук Intel Tiger Rapids интегрировано два экрана
Huawei показала ноутбук MateBook D на процессоре AMD RyzenHuawei показала ноутбук MateBook D на процессоре AMD Ryzen
GIGABYTE обновила игровые ноутбуки Sabre 15 и Sabre 17GIGABYTE обновила игровые ноутбуки Sabre 15 и Sabre 17
HP анонсировала новый гибридный ноутбук ProBook x360 440 G1HP анонсировала новый гибридный ноутбук ProBook x360 440 G1
Computex 2018: ультратонкий ноутбук ASUS ZenBook S с уникальным дизайном петельComputex 2018: ультратонкий ноутбук ASUS ZenBook S с уникальным дизайном петель
Computex 2018: ноутбуки ASUS VivoBook S14 и S15 с конструкцией ErgoLiftComputex 2018: ноутбуки ASUS VivoBook S14 и S15 с конструкцией ErgoLift
Последние новости
Подгружаем последние новости