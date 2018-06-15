Maingear Pulse 15: ноутбук с GeForce GTX 1060

Компания Maingear анонсировала ноутбук Pulse 15 – игровой и очень тонкий. Он уже доступен для предварительного заказа, и стоит он от $1400.



В немалую стоимость мобильного ПК вошла механическая клавиатура с индивидуальной подсветкой каждой кнопки с 17 миллионами оттенков. есть гигабитная сетевая карта, полный набор разъемов, включая USB-C 3.1, USB 2.0 и USB 3.0, а также выход HDMI 2.0. Maingear Pulse 15 имеет при себе от 8 до 32 Гб оперативной памяти и твердотельный накопитель Samsung 860 Evo емкостью до 4 терабайтов, и таких SSD здесь может быть два. Экран мобильного ПК держит разрешение Full HD или 1920х1080 пикселей и базируется на матрице IPS с диагональю 15,6 дюйма.



Для дисплея заявлен 72-процентный охват цветового пространства NTSC, что не очень-то актуально для игровых компьютеров. В основе лежит процессор Intel Core i7-8750H новейшего поколения Coffee Lake, а графику в Maingear Pulse 15 обрабатывает дискретная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060, у которой есть собственные 6 Гб памяти GDDR5. Как уже говорилось выше, ноутбук доступен для предварительного заказа по цене от 1400 долларов США . В стоимость входит лицензионная копия OC Microsoft Windows 10.