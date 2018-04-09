Acer выпустит обновленную версию ноутбука Swift 1

Ноутбук Acer Swift 1, анонсированный в прошлом году и оказавшийся весьма успешным в плане объемов продаж, в этом году получит чуть более современную версию. До конца этой весны в продажу поступит его модификация на новой платформе Intel Gemini Lake.

Acer Swift 1

Обновленный Acer Swift 1 построят на процессоре Intel Pentium Silver N5000 – 14-нанометровом, 4-ядерном и с частотой до 2,7 ГГц в турбо-режиме. Экран мобильного ПК имеет в качестве основы матрицу IPS с углами обзора 178 градусов, разрешением Full HD и диагональю ровно 14 дюймов, но в ноутбуке нет дискретной видеокарты, потому графику здесь обрабатывает встроенная в CPU карта Intel UHD 605.

При желании картинку можно вывести на внешний монитор или телевизор по HDMI. В базовой конфигурации Acer Swift 1 образца 2018 года несет 4 гигабайта ОЗУ DDR4 и SSD-накопитель на 256 Гб, к которому можно добавить карту SD, если места вдруг не хватит. Встроенная в лэптоп батарея обеспечивает ему до 17 часов работы от одного заряда, и энергия поступает на порты USB 3.0, USB 2.0 и USB-C 3.1, пару динамиков, модуль WI-FI 802.11ac и HD-камеру над дисплеем. Цена Acer Swift 1 2018 пока не установлена, но в нее войдет лицензия на ОС Windows 10 от Microsoft.

Максим Мишенев, MobileDevice


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