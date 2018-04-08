Домашний очиститель воздуха от Xiaomi и Zhimi

Компании Xiaomi и Zhimi создали новое устройство для использования дома – мощный очиститель воздуха, который пригодится жителям крупных городов мира. У Xiaomi уже есть опыт по производству подобного рода приборов, но, как утверждается, данная модель, название которой не сообщается, имеет принципиально другой принцип работы.



Новинка от Xiaomi и Zhimi размещается не на полу, а на стене и оснащается вентилятором со скоростью вращения 1030 оборотов в минуту, то есть очиститель работает очень тихо. При этом он вполне способен очищать 220 кубических метров воздуха в час, чего хватит для любой современной квартиры. Еще одним очевидным преимуществом нового творения Xiaomi и Zhimi является минимальное потребление энергии – не более 48 ватт в час, что меньше стандартной 60-ваттной лампы накаливания из советского прошлого.



По официальным данным, очиститель, генерирующий шум на ровне 26 децибел, удаляет из воздуха 99,9 процента частиц диаметром до 2,5 микрометра, и это даже такие газы, как формальдегид и целый ряд не менее вредных летучих соединений. Управляется очиститель Xiaomi и Zhimi при помощи специального мобильного ПО , так как собственных кнопок на корпусе у него особо нет. Оценивается устройство в 230 долларов США , и предварительный заказ на него уже открыт.