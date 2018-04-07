ASUS обновила игровой ноутбук ROG G703

Компания ASUS завершила работу над обновленной версией игрового ноутбука ROG G703 и представила ее на суд общественности. Все изменения мобильного ПК коснулись исключительно аппаратной начинки – дизайн его не изменился ни на йоту.

ROG G703

ASUS ROG G703 – это стационарный игровой компьютер, пусть и в виде ноутбука, поскольку он тяжелый и крупногабаритный. В его арсенал вошел в первую очередь экран Full HD на 17,3 дюйма с матрицей IPS и увеличенной до 144 Гц частотой обновления, к тому же он охватывает 72 процента цветового пространства NTSC, что означает реалистичную передачу цветовых оттенков, и поддерживает игровую технологию NVIDIA G-Sync. В основе мобильного ПК лежит новый процессор Intel Core i9-8950HK серии Coffee Lake с шестью ядрами внутри, который дополнили до 64 Гб оперативной памяти стандарта DDR4-2666.

Также в наличии SSD-накопитель до 512 гигабайтов и жесткий диск на пару ТБ в качестве опции, а за обработку графики отвечает дискретная видеокарта GeForce GTX 1080, у которой есть свои 8 Гб памяти стандарта GDDR5. Клавиатура ASUS ROG G703 снабжена многоцветной подсветкой ASUS Aura, а сам ноутбук оснащен портами USB-C, USB 3.0, гигабитной сетевой картой и модулями Bluetooth 4.1 и Wi-Fi 802.11ac. Стоимость игрового ноутбука не установлена.

Максим Мишенев, MobileDevice


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