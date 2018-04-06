Apple выпустит новое поколение Mac Pro в следующем году

Компания Apple , как стало известно прошлым летом, работает над новым поколением компьютера Mac Pro, который не обновлялся с 2013 года и в настоящее время имеет форму мусорного ведра. В этом году десктоп не выйдет – по словам инсайдеров, компьютер увидит свет лишь в 2019, но при этом будет в разы функциональнее своего предшественника.



И дело тут даже не в возросшей производительности – по слухам, в новом Apple Mac Pro будет реализована модульная концепция, то есть Apple впервые за много лет позволит менять комплектующие без обращения в сервисный центр, как это сделано на обычных настольных ПК – открыл корпус системника, и меняй что хочешь. Конечно, в это верится с огромным трудом, поскольку все без исключения последние новинки от Apple максимально непригодны не только к апгрейду, но даже и к ремонту, так что вряд ли Apple Mac Pro 2019 года станет таким уж исключением.



Скорее всего, даже если некая модульность и будет присутствовать, то она наверняка будет очень урезанной – или позволят менять только ОЗУ и накопитель, или сделают ограничение по производителю. В этом году у Apple на повестке для выпуск трех новых Айфонов как минимум, прошивки iOS 12 и новой версии настольной системы MacOS.