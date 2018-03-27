Qualcomm показала преимущества PC на Snapdragon

Qualcomm выступила в защиту ПК Always Connected PC на базе своих чипсетов Snapdragon 835 и выпустила три видео, описывающих их преимущества. Подобная реакция является ответом на первые обзоры ПК с Windows и ARM-процессорами. Каждый аргумент подкреплен тестированием и сравнением с ПК на базе процессоров с архитектурой x64.

Первый ролик посвящен автономности. Во время просмотра видео в режиме Always Connected PC устройства проработали 22 и 13 часов.

В следующем видео оба устройства включаются после 3 часов в режиме сна. При этом, ПК на Snapdragon 835 практически моментально готов к работе, как и смартфоны.

И напоследок, была продемонстрирована тепловая карта устройств после нагрузки в течении 15 минут. При этом, температура Always Connected PC оставалась на стабильно низком уровне, благодаря чему процессор не снижал тактовую частоту для охлаждения.