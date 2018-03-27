Qualcomm показала преимущества PC на Snapdragon

Qualcomm выступила в защиту ПК Always Connected PC на базе своих чипсетов Snapdragon 835 и выпустила три видео, описывающих их преимущества. Подобная реакция является ответом на первые обзоры ПК с Windows и ARM-процессорами. Каждый аргумент подкреплен тестированием и сравнением с ПК на базе процессоров с архитектурой x64.

Snapdragon 845

Первый ролик посвящен автономности. Во время просмотра видео в режиме Always Connected PC устройства проработали 22 и 13 часов.

В следующем видео оба устройства включаются после 3 часов в режиме сна. При этом, ПК на Snapdragon 835 практически моментально готов к работе, как и смартфоны.

И напоследок, была продемонстрирована тепловая карта устройств после нагрузки в течении 15 минут. При этом, температура Always Connected PC оставалась на стабильно низком уровне, благодаря чему процессор не снижал тактовую частоту для охлаждения.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
Анонсирован первый в мире SSD на 100 терабайтовАнонсирован первый в мире SSD на 100 терабайтов
Компьютер Mele PCG02 Apo умещается в карманеКомпьютер Mele PCG02 Apo умещается в кармане
Неттоп GIGABYTE GB-BLCE-4000C работает на Intel Gemini LakeНеттоп GIGABYTE GB-BLCE-4000C работает на Intel Gemini Lake
Xiaomi анонсировала наушники Dual-Unit Half-Ear в керамическом корпусеXiaomi анонсировала наушники Dual-Unit Half-Ear в керамическом корпусе
Qualcomm показала преимущества PC на SnapdragonQualcomm показала преимущества PC на Snapdragon
Блок рекламы


Похожие новости
Intel намерена приобрести Broadcom в случае покупки ею QualcommIntel намерена приобрести Broadcom в случае покупки ею Qualcomm
Xiaomi показала зарядку на шесть портовXiaomi показала зарядку на шесть портов
MWC 2018: Western Digital показала самую быструю microSD-карту на 400 ГБMWC 2018: Western Digital показала самую быструю microSD-карту на 400 ГБ
Qualcomm показала эталонный шлем ВР на процессоре Snapdragon 845Qualcomm показала эталонный шлем ВР на процессоре Snapdragon 845
Релиз Win-ноутбуков на процессорах Qualcomm состоится в этом кварталеРелиз Win-ноутбуков на процессорах Qualcomm состоится в этом квартале
Процессор Qualcomm Snapdragon 855 будет 7-нанометровымПроцессор Qualcomm Snapdragon 855 будет 7-нанометровым
Процессор Snapdragon 855 окажется 7-нанометровымПроцессор Snapdragon 855 окажется 7-нанометровым
Характеристики Qualcomm Snapdragon 670 раскрыты до анонсаХарактеристики Qualcomm Snapdragon 670 раскрыты до анонса
Опубликованы спецификации процессора Snapdragon 670Опубликованы спецификации процессора Snapdragon 670
Shuttle показала неттоп DL10J на платформе Intel Gemini LakeShuttle показала неттоп DL10J на платформе Intel Gemini Lake
Последние новости
Подгружаем последние новости