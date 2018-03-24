Xiaomi анонсировала наушники Dual-Unit Half-Ear в керамическом корпусе

Компания Xiaomi представила новые наушники Dual-Unit Half-Ear, корпус которых выполнен из настоящей керамики. Но при этом они стоят очень и очень недорого – примерно столько же, как и большинство наушников такого рода, наделенных пластиковым корпусом.

Xiaomi Dual-Unit Half-Ear

Оцениваются новые Xiaomi Dual-Unit Half-Ear всего в 11 долларов США при заказе напрямую из Китая, и это наушники-вкладыши с очень хорошо проработанным дизайном. Основные конкуренты в керамическом исполнении стоят чуть ли не вдвое дороже, так что выгода вполне очевидна, тем более что у Dual-Unit Half-Ear есть сертификат Hi-Res Audio от Japan Audio Association, а это очень и очень неплохо. Как утверждает сама Xiaomi, наушники вполне справятся даже с lossless-форматами, Что гарантирует как минимум неплохое качество звучания.

Dual-Unit Half-Ear могут использоваться в качестве гарнитуры благодаря встроенному в расположенный на одном из проводов пульт управления микрофону, а также Xiaomi позаботилась о качестве изделия путем упрочнения самих проводов и замены обычного 3,5-миллиметрового коннектора на угловой. Прямо сейчас Xiaomi Dual-Unit Half-Ear уже доступны для заказа из Поднебесной, и купить их можно в белом и черном цветах корпуса. Цена вопроса – 11 долларов США.

Максим Мишенев, MobileDevice


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