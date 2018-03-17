Автономная гарнитура Oculus Go будет представлена на мероприятии F8 в Facebook

В прошлом году Oculus рассказывал о свей автономной гарнитуре «Go» VR. Речь шла о том, что она поступит в продажу в начале 2018 года и будет стоить $ 199.

Теперь появилась информация о том, что гарнитура будет представлена на конференции F8 в Facebook первого мая. Это должно обеспечить тот этап, на котором Zuckerberg, Barra Co хотели бы получить свой первый продукт виртуальной реальности на массовом рынке.

Как пояснил топ-менеджер Xiaomi Хьюго Барра, автономные гарнитуры необходимы, чтобы подтолкнуть видение компании социальным ВР.

Он сказал: «Это идея иметь полностью автономный продукт, который вы можете активно использовать…».

Во время CES компания обнаружила, что Xiaomi строит оборудование на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 821.

С его именем, ценой и большинством технических деталей, которые уже доступны, большой вопрос заключается в том, как это будет поддерживаться программным обеспечением Facebook.