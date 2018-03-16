Xiaomi выпустила новую «умную» крышку унитаза

Xiaomi выпустила «умную» крышку-биде для унитаза Tinymu Smart Toilet Seat, которая может поддерживать определенную температуру сиденья и подогревать сиденье по расписанию, а также синхронизироваться со смартфоном.

Помимо этого, устройство можно синхронизировать с фитнес-браслетом Xiaomi Mi Band и при нахождении пользователя на определенном расстоянии от туалета автоматически включится подогрев. Также приложение позволяет сохранять личные настройки, включая извещения, как например звуковой сигнал через 30 минут нахождения в туалете.

Устройство содержит различные системы ополаскивания, массажа, обеззараживания поверхностей и воды, очистки воздуха с фильтрацией, а также множество режимов и цветов подсветки. Стоимость Tinymu на внутреннем рынке Китая составит $190.