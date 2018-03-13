11-дюймовый iPad Pro дебютирует на WWDC 2018

Как сообщает тайваньское издание Economic Daily News в нынешнем году корпорация Apple планирует выпустить новый 11-дюймовый планшет iPad Pro. В сети уже имеется информация о неком 10,5-дюймовом iPad Pro с тонкими рамками и без клавиши Home. Вероятно, речь идет об одном и том же устройстве.

iPad Pro 2018

Официальный дебют 11-дюймового iPad Pro и обновленного 12,9-дюймового iPad Pro состоится на конференции для разработчиков WWDC 2018, которая пройдет в калифорнийском городе Сан-Хосе с 4 по 8 июня. Обе новинки получат восьмиядерный процессор Apple A11X и поддержку функции Face ID.

Также издание Economic Daily News сообщила, что «яблочная» корпорация не представит новые модели iPhone в первой половине текущего года, как планировалось ранее. В нынешнем году Apple должна анонсировать три новых смартфона, среди которых будет и iPhone SE. Новинка получит обновленный дизайн и более продвинутые характеристики, но унаследует невысокую цену первой модификации.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Ноутбук MSI GT83VR Titan посоревнуется с современными игровыми ПКНоутбук MSI GT83VR Titan посоревнуется с современными игровыми ПК
Украинцы вывели на Indiegogo беспроводную LED-лампу за $150 и собрали искомую сумму за один деньУкраинцы вывели на Indiegogo беспроводную LED-лампу за $150 и собрали искомую сумму за один день
В Cafago снижена стоимость графического планшета UGEE M708В Cafago снижена стоимость графического планшета UGEE M708
ARM представила GPU Mali-G52 и Mali-G31 и чипы Mali-V52 и Mali-D51ARM представила GPU Mali-G52 и Mali-G31 и чипы Mali-V52 и Mali-D51
Камера Leica M Monochrom (Typ 246) Stealth Edition создана для съемки в темнотеКамера Leica M Monochrom (Typ 246) Stealth Edition создана для съемки в темноте
Блок рекламы


Похожие новости
MWC 2018: Western Digital показала самую быструю microSD-карту на 400 ГБMWC 2018: Western Digital показала самую быструю microSD-карту на 400 ГБ
MWC 2018: умный дисплей Archos Hello на Android OreoMWC 2018: умный дисплей Archos Hello на Android Oreo
MWC 2018: ноутбук Huawei MateBook X ProMWC 2018: ноутбук Huawei MateBook X Pro
MWC 2018: MediaTek представила процессор Helio P60 с поддержкой ИИMWC 2018: MediaTek представила процессор Helio P60 с поддержкой ИИ
MWC 2018: анонс планшетов Huawei MediaPad M5MWC 2018: анонс планшетов Huawei MediaPad M5
MWC 2018: Lenovo представила ультрабуки Yoga 730 и Yoga 530MWC 2018: Lenovo представила ультрабуки Yoga 730 и Yoga 530
Huawei поводит MWC 2018 с премиальными ноутбуками Windows и планшетами для AndroidHuawei поводит MWC 2018 с премиальными ноутбуками Windows и планшетами для Android
Samsung назвала стоимость своих ноутбуков 2018 годаSamsung назвала стоимость своих ноутбуков 2018 года
CES 2018: проектор Optoma UHD51A с голосовым помощникомCES 2018: проектор Optoma UHD51A с голосовым помощником
CES 2018: в неттопе MeLE PCG63-APL4 используется платформа Gemini LakeCES 2018: в неттопе MeLE PCG63-APL4 используется платформа Gemini Lake
Последние новости
Подгружаем последние новости