11-дюймовый iPad Pro дебютирует на WWDC 2018

Как сообщает тайваньское издание Economic Daily News в нынешнем году корпорация Apple планирует выпустить новый 11-дюймовый планшет iPad Pro. В сети уже имеется информация о неком 10,5-дюймовом iPad Pro с тонкими рамками и без клавиши Home. Вероятно, речь идет об одном и том же устройстве.

Официальный дебют 11-дюймового iPad Pro и обновленного 12,9-дюймового iPad Pro состоится на конференции для разработчиков WWDC 2018, которая пройдет в калифорнийском городе Сан-Хосе с 4 по 8 июня. Обе новинки получат восьмиядерный процессор Apple A11X и поддержку функции Face ID.