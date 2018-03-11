Ноутбук MSI GT83VR Titan посоревнуется с современными игровыми ПК

Компания MSI практически готова к релизу своего нового ноутбука GT83VR Titan, анонс которого состоялся несколько часов назад. Это игровая мобильная станция, способная заменить собой геймерский системный блок, и вид (а также цена) у нее соответствующий.



Ноутбук MSI GT83VR Titan будет собран на процессоре нового семейства Intel Coffee Lake-H, и в одну из комплектаций установят мощный Core i7-8850H с частотой до 4,3 ГГц на шести ядрах с 12 потоками. Видеоподсистему в лэптопе представляет дискретный адаптер NVIDIA GeForce GTX 1080, причем в некоторых версиях таких карт может быть две в связке посредством SLI. Они выводят картинку на экран 18,4 дюйма в формате Full HD в базе и Ultra HD в топе.



Все данные в MSI GT83VR Titan хранятся на SSD-накопителе емкостью 512 гигабайтов, плюс дополнительно можно установить жесткий диск на 1 терабайт со скоростью вращения шпинделя 7200 оборотов в минуту. Как ни странно, производитель не стал уточнять объем оперативной памяти в ноутбуке, но, вероятно, он составит не менее 8 гигабайтов, а то и все 16 Гб уже в базовой комплектации. MSI GT83VR Titan дополнен клавиатурой Steelseries RGB с многоцветной подсветкой и переключателями Cherry MX Brown. Стоит такой ноутбук от 6200 евро.