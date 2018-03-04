Xiaomi выпустила смарт-телевизор Mi TV 4A всего за $250

Xiaomi представила новый 40-дюймовый смарт-телевизор линейки Mi TV 4A, состоящей из 32-, 43-, 49-, 50-, 55- и 65-дюймовых моделей. Новинка имеет качественную матрицу, «умные» функции, поддержку различных аудиотехнологий, а также весьма демократичную стоимость.

Xiaomi Mi TV 4A

Новый 40-дюймовый Mi TV 4A получил матрицу с разрешением Full HD, 178-градусным углом обзора, задержкой 8 мс и контрастностью 5000:1. Аппаратной платформой выступил четырёхъядерный чипсет Amlogic L962-H8X с частотой 1,5 ГГц и видеоядром Mali-450 MP3 с частотой 450 МГц, объем ОЗУ составляет 1 ГБ, ПЗУ – 8 ГБ. работает под управлением MIUI TV на базе Android с использованием технологий машинного обучения, благодаря чему устройство способно предлагать контент на основании интересов пользователя.

Xiaomi Mi TV 4A

Из беспроводных интерфейсов и портов имеется Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2 LE, 2 x HDMI, AV, 2 x USB, а также Ethernet. Аудиосистема представлена двумя динамиками по 8 Вт с поддержкой Dolby Audio и DTS-HD Audio. В комплекте поставляется пульт Mi Remote Control с интерфейсом Bluetooth, который также может работать с другой техникой инфракрасному датчику.

Xiaomi Mi TV 4A

40-дюймовый смарт-телевизор Mi TV 4A уже доступен в Китае по рекомендованной стоимости в скромные $250.


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