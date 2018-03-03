Лэптопы Lenovo Yoga 730 укомплектованы поддержкой Intel Thunderbolt 3

Компания Lenovo представила два новых мобильных компьютера серии Yoga 730. Это парочка трансформеров, способных превращаться из ноутбуков в планшеты и обратно, и их главной фишкой стал интерфейс Intel Thunderbolt 3, в значительной степени расширяющий их возможности. Данный порт в Lenovo Yoga 730 совмещен с USB-C и позволяет, в частности, подключать внешние видеокарты и расширять возможности мобильного гейминга.

Lenovo Yoga 730

Ноутбуки Lenovo Yoga 730 простроены на процессорах Intel Core восьмого поколения Kaby Lake Refresh и поддерживают разрешение Full HD в базе и 4К в топе при диагонали 13,3 или 15,6 дюйма в зависимости от выбранной модели. В лэптопах есть от 4 до 16 Гб оперативной памяти и твердотельный накопитель с интерфейсом PCI-E емкостью от 128 до 512 гигабайтов, а при желании можно заказать конфигурацию и вовсе с 1-терабайтным SSD.

В качестве опции обоим Lenovo Yoga 730 предложена видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 с 2 Гб собственной памяти, и при покупке можно будет выбрать один из двух встроенных помощников – Cortana от Microsoft или Alexa за авторством Amazon. Старт продаж Lenovo Yoga 730 состоится уже в апреле текущего года и в их стоимость войдет фирменный стилус Lenovo Active Pen 2. Цена стартует от 1000 евро.

Максим Мишенев, MobileDevice


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