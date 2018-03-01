Apple хочет использовать OLED-дисплей в качестве клавиатуры

Ведомство по патентам и товарным знакам США одобрила новый патент Apple , где описывается устройство с двумя дисплеями, один из которых будет использоваться в качестве клавиатуры.

Патент, впервые замеченный порталом Patently Apple , описывает две возможных версии конструкции. Первая, представляет собой MacBook, в котором два экрана являются частью одного устройства и соединяются при помощи шарнирного механизма. Другая же версия представляет такую сенсорную клавиатуру в качестве аксессуара.

Патентная заявка была подана «яблочным» производителем еще в 2015 году. Стоит надеяться, что в скором времени мы сможем увидеть устройство, описанное в новом патенте.