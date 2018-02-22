Первые ARM-планшеты и ноутбуки на базе Windows 10 появятся уже весной

Первыми представителями Always Connected PC (всегда подключенный ПК) стали продукты от компаний ASUS, HP и Lenovo. ASUS выпустила полноценный ноутбук ASUS NovaGo, HP – гибридный планшет с клавиатурой HP Envy x2, а Lenovo – планшет-трансформер Lenovo Miix 630.

Lenovo MiiX 630

Напомним, что линейка Always Connected PC включает в себя ноутбуки и гибридные планшеты с ARM-процессором Snapdragon, работающие под управлением ОС Windows 10. ПК, которые всегда остаются на связи сочетают в себе длительное время автономной работы и наличие модуля сотовой связи.

Первые ноутбуки и планшеты линейки Always Connected PC появятся в продаже до конца апреля текущего года. Стоимость таких кстройств составит от $600.


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